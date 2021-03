Una giovane vibonese tra gli Alfieri della Repubblica scelti dal presidente Mattarella

La 15enne Lida Michela Carullo si è distinta «per l’impegno nella promozione dei libri e per le qualità di scrittrice mostrate nel suo romanzo di esordio».

Informazione pubblicitaria

C’è anche la giovanissima vibonese Lida Michela Carullo tra i 28 Alfieri della Repubblica, scelti dal presidente dalla Repubblica Sergio Mattarella. La 15enne di Vibo Valentia si è distinta «per l’impegno nella promozione dei libri e per le qualità di scrittrice mostrate nel suo romanzo di esordio. La passione per la letteratura si accompagna in lei con attività di volontariato e di fattiva solidarietà».

L’attestato d’onore è stato conferito dal presidente Mattarella ai giovani che «nel 2020 si sono distinti per l’impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia».

Lida Michela Carullo è in buona compagnia. Un altro giovane calabrese, infatti, è rientrato tra i 28 Alfieri della Repubblica conferiti dall’inquilino del Quirinale. Si tratta di Giulio Carchidi, 18 anni, residente a Gasperina in provincia di Catanzaro, «per la sua generosa opera di volontario, divenuta particolarmente intensa nelle settimane del lockdown. Grazie al lavoro di promozione e di organizzazione svolto insieme al gruppo giovani dell’Avis ha contribuito alla raccolta del sangue in un periodo in cui ne era emersa una carenza».