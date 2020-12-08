Tutti gli articoli di Società
Il personale dell’Unità operativa di cardiologia Utic dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, diretta da Michele Comito, per le festività natalizie ha avuto un’idea singolare: all’interno del reparto è stato realizzato infatti, un simbolico presepe per ricordare il difficile momento che si sta vivendo soprattutto negli ospedali. E così, in perfetta sintonia con l’emergenza Covid, si è pensato di distanziare i pastori e di dotarli di mascherina con il chiaro intento di rimarcare la necessità di non mollare e di ricordare a tutti il rispetto delle regole per difendere se stessi e gli altri dal rischio di contagio. «Un’idea realizzata per formulare gli auguri di buon Natale ai pazienti ricoverati – hanno dichiarato gli autori dell’iniziativa -, nella convinzione che queste festività possano rinnovare lo spirito di abnegazione che quotidianamente è necessario avere nei confronti di coloro i quali si rivolgono a noi in un momento di malattia e di bisogno».