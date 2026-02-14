Arriva la conferma da parte dell’omonima associazione. Domani 15 febbraio l’edizione 2026 del Carnevale Miletese si farà. I dubbi erano legati alle copiose piogge che da settimane stanno imperversando anche nel Vibonese. Condizioni climatiche avverse che, tuttavia, secondo le previsioni meteorologiche domani dovrebbero lasciare il passo a una provvidenziale tregua. Davvero una bella notizia per coloro che annualmente amano giungere in migliaia nella cittadina normanna per assistere a uno degli aventi carnascialeschi più attesi in ambito regionale. Il tradizionale appuntamento allegorico viene promosso anche nel 2026 dall’apposita associazione Carnevale Miletese, guidata da Antonio Sorrentino, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, e la collaborazione di varie realtà scolastiche, associative e imprenditoriali del territorio. Cofinanziata dalla Regione Calabria, la manifestazione si inserisce nel più articolato progetto “Carnevale in arte”. E anche quest’anno si preannuncia tutt’altro che sottotono.

Come da programma i carri allegorici e i gruppi in maschera si raduneranno alle 14.30 lungo Corso Umberto I. Mezz’ora dopo, alle 15, si procederà con il classico taglio del nastro che sancirà l’apertura ufficiale della rassegna, a cui farà seguito la partenza del corteo che si diramerà più volte lungo un percorso cittadino che attraverserà anche via Episcopio, via Vittorio Emanuele III e via Duomo. Alla sfilata in maschera parteciperanno circa mille figuranti, all’interno di una folta cornice di pubblico e di uno scenario magico fatto di colori, musica, pioggia di coriandoli e sano divertimento. A conclusione del corteo allegorico e dopo la presentazione delle diverse attrazioni, in serata si procederà al posizionamento dei carri in prossimità della centrale piazza Pio XII. L’edizione 2026 del Carnevale Miletese terminerà con un apposito spettacolo di ballo e musica e con la cerimonia di premiazione dei vincitori, in programma sul palco allestito per l’occasione nel medesimo spazio pubblico cittadino.