Arte, gioco, memoria e solidarietà in un unico grande messaggio, nella convinzione che l’amore vero non finisce mai, si trasforma, continua a vivere. Questa la serata speciale - all’insegna dell’amore, dell’identità e della condivisione - che si prepara a vivere Vibo Valentia nella giornata del 14 febbraio. Teatro dell’evento sarà piazza Municipio. Si partirà alle 17 con l’inaugurazione della statua simbolica e interattiva, a forma di Calabria, realizzata dall’artista Giuseppe Biscardi, presidente dell'associazione Joka Calabra, in collaborazione con la vibonese Celia Pontari, a sua volta presidente dell'associazione Persefone & Co. Aps. Il progetto si avvale della collaborazione del Comune di Vibo Valentia, in particolare dell'assessore alla Cultura Stefano Soriano. La scultura "Lascia un cuore in Calabria" arriva nella città capoluogo di provincia dopo il grande successo riscosso a Cosenza. Nella città bruzia l’opera è stata installata circa un anno fa su viale “Parco del Benessere Jole Santelli”, diventando ben presto punto di riferimento urbano e social.

Anche a Vibo l’obiettivo è lo stesso: trasformare l’arte in esperienza partecipata. La statua è infatti pensata come un luogo vivo, dove turisti e cittadini possono affiggere cuoricini rossi sulla parte della Calabria che sentono maggiormente propria. Un gesto semplice, ma potente, rappresentazione di chi parte, lasciando una parte di sé qui, e di chi resta, continuando a sua volta ad amare la propria terra. La collocazione strategica permetterà ai partecipanti di fotografare, condividere e rendere social l’opera, amplificando il loro messaggio ben oltre i confini cittadini. Nell’occasione piazza Municipio si trasformerà anche in uno spazio ludico e d’incontro grazie ai giochi "di una volta" firmati Joka Calabria, attività pensate per grandi, piccoli e famiglie.

Nella stessa serata inaugurale spazio pure a uno spaccato prettamente umano e solidale. In questo caso, infatti, Persefone & Co. Aps terrà la giornata conclusiva della raccolta fondi dedicata alla memoria di Claudio La Rocca, socio fondatore dell’associazione. L’iniziativa - nata dal desiderio sincero di onorare la forza e il sorriso di un giovane che ha affrontato con coraggio e dignità la sua battaglia contro il tumore - con una piccola donazione consentirà di colorare un tassello di un cuore-puzzle, contribuendo a un gesto d’amore collettivo, concreto e pieno di speranza. Tra l’altro, il fatto che la raccolta fondi si concluderà proprio nella “sua” Vibo, arricchirà di ulteriori contenuti l’iniziativa, lanciando un messaggio profondo: “l’umanità di Claudio continua a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto e non smetterà mai di ricordarlo”. Per volontà della presidente Pontari, compagna di vita del giovane, l’intero ricavato sarà devoluto al Reparto di Oncologia medica dell’ospedale Mater Domini di Germaneto, luogo dove lo stesso è stato seguito con grande professionalità, cura e umanità per tutto l’arco della malattia.