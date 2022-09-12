Pubblicata  dal Comune di Vibo Valentia la graduatoria dell’asilo nido comunale dei bambini ammessi e non ammessi alla frequenza  del nuovo anno scolastico 2022/2023. Il bando per le iscrizioni all’asilo nido comunale era stato pubblicato da Palazzo Luigi Razza quasi a fine luglio.  La durata del servizio – lo ricordiamo – è fissata dal 15 settembre 2022 e, presumibilmente, fino al 30 giugno 2023, fatti «salvi  – avverte l’amministrazione – eventuali e ulteriori provvedimenti modificativi che saranno adottati a seguito della diffusione del Covid 19».  Il calendario di apertura, invece, sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00, il sabato dalle 8,00 alle 12,00, comprensivo di mensa. Sono escluse le festività natalizie, del Santo Patrono, quelle pasquali e tutte le altre previste dal calendario scolastico. 

Ecco quanto si dovrà pagare mensilmente

La quota mensile per la frequenza, da versare entro il 5 di ciascun mese, ammonta ad 129,00 euro, per come fissata dall’Assemblea dei sindaci dell’Ambito Territoriale. Il numero dei posti disponibili per l’anno 2022/2023 è di 48 unità, con un possibile incremento del 10%.  «Poiché il servizio è cofinanziato con fondi Pac (Piano di azione e coesione) – è stato precisato nell’Avviso pubblico -, dello stesso potranno usufruire tutti i bambini residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Vibo Valentia (che, oltre al Comune capoluogo, ente capofila, comprende anche Filadelfia, Filogaso, Francavilla, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso, Pizzo, Polia, San Costantino, San Gregorio d’Ippona, Sant’Onofrio, Stefanaconi, ndr), e, al fine di garantire la continuità educativa, verrà data precedenza in favore dei bambini già iscritti nell’anno precedente ed in regola con i pagamenti delle relative rette». 

Elenco ammessi per conferma iscrizione anno precedente

N. Progr.CognomeNome
1CICONTEKATRYNE
2GRILLO            LORENZO
3GATTUSOALESSIO
4BARBAANDREA
5LAUDONIOFRANCESCO
6COSENTINORAFFAELE
7DI LEODILETTA MARIA
8ASSISIFAUSTO
9COLELLILORENZO
10RAMONDINOGIORGIA
11BARILLAROCAMILLA
12ITALIANOIACOPO
13LO TORTOLORENZO
14FERRAROSARA
15MAMONEMAURIZIO
16CAMBARERIAURELIO
17CAMBARERIDANIEL
18LIOTTISARA
19PERINILEONARDO
20MILANOENRICO
21CALLIPOANDREA
22MORELLIMICHELE
23MORELLIGIORGIA
24TETI MONTESANOFRANCESCA

Elenco ammessi nuova iscrizione anno 2022-2023

25FIUMANO’ARYA15
26PRESTAGIACOMOANTONIO10
27RANITISOFIA10
28CONGESTRI’GABRIEL9
29RAVENNAAZZURRA8
30FRANZONISOLE8
31FIGLIANOIOLE8
32ANDREOTTOLAJACOPO MARIA8
33MANDALITINICOLA7
34RAFFALORENZO7
35SORRENTINODOMENICO7
36MARCELLOIVANA7
37MANZINIELENA7
38GUZZOSARAH7
39GRILLOLORENZO7
40IANNELLOPAOLA7
41RUGGIEROMATTIA7
42MANDARADONIGIOVANNI MARIA7
43DE GRANOANDREA7
44FRANZE’            GABRIEL7
45DE VINCENTIGIOVANNI7
46CURRAOLEONARDO7
47ALOIDAMIANO7
48DI RENZO M.GIULIA7
49MARCELLOSHARON7
50ARMANDOCALOIERO7
51FIORILLOVINCENZO7
52RAMONDINOMASSIMO6
53STAROPOLIMICHELE6

Elenco non ammessi alla frequenza

    
54LO SCHIAVO BISOGNIIRIS6bambino di età anagrafica superiore   
55PARISIDOMENICO6bambino di età anagrafica superiore   
56MATERAMIA6bambino di età anagrafica superiore   
57BARDILUDOVICA6bambino di età anagrafica superiore   
58CORIGLIANODOMENICO6bambino di età anagrafica superiore   
59MENGONIANDREA6bambino di età anagrafica superiore   
60MIGNOLODORIAN ANTONIO6bambino di età anagrafica superiore   
61NASOMARIO6bambino di età anagrafica superiore   
62DE NINOLUIGI6bambino di età anagrafica superiore   
63MOSCATONICOLE6bambino di età anagrafica superiore   
64ASSISIGAIA6bambino di età anagrafica superiore   
65PATANIAFRANCESCO MARIA6bambino di età anagrafica superiore   
66TUCCICHIARA6bambino di età anagrafica superiore   
67FRANZE’             SALVATORE6bambino di età anagrafica superiore   
68FEBBRAROGIORGIA6bambino di età anagrafica superiore   
69ROMANANASTASIA ISABEL6bambino di età anagrafica superiore   
70LO BIANCO SALVATORE6bambino di età anagrafica superiore   
71CARNOVALEDILETTA6bambino di età anagrafica superiore   
72SCRIVAALBERTO6bambino di età anagrafica superiore   
73COLISTRARICCARDO6bambino di età anagrafica superiore   
74AUGURUSAJOSEPH6bambino di età anagrafica superiore   
75ESPOSITOALICE5
76ORLANDOGIOVANNA5
77BOMPASSOALESSIO5
78NARCISOANNA5
79PUGLIATTIGIAMMARCO5
80DI DOMENICACHIARA5
81D’AGOSTINOEMMA5
82ISLAMJAHIRUL5
83SANTAGUIDACHRISTIAN DOMENICO5
84SAELIALBA5
85RAVENNAREBECCA ANTONIETTA5
86LO SCHIAVO ERICA5
87VARONESAMUELE4
88COULIBALYAISHA4
89HUMAYUN RASHID  ARHAM WAFIQ4

Domande non ammesse

  
CognomeNomeEsitoMotivazione  
TASSONEARIELNon ammessaNon residente nei Comuni dell’A.T.  
ZANETTI CICCONESAMIANon ammessaNon residente nei Comuni dell’A.T.  