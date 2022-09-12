Pubblicata dal Comune capoluogo la graduatoria. Potranno usufruire anche i bambini residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale di Vibo. E poi ecco la durata del servizio, il calendario di apertura e il costo mensile per ciascun iscritto

Pubblicata dal Comune di Vibo Valentia la graduatoria dell’asilo nido comunale dei bambini ammessi e non ammessi alla frequenza del nuovo anno scolastico 2022/2023. Il bando per le iscrizioni all’asilo nido comunale era stato pubblicato da Palazzo Luigi Razza quasi a fine luglio. La durata del servizio – lo ricordiamo – è fissata dal 15 settembre 2022 e, presumibilmente, fino al 30 giugno 2023, fatti «salvi – avverte l’amministrazione – eventuali e ulteriori provvedimenti modificativi che saranno adottati a seguito della diffusione del Covid 19». Il calendario di apertura, invece, sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00, il sabato dalle 8,00 alle 12,00, comprensivo di mensa. Sono escluse le festività natalizie, del Santo Patrono, quelle pasquali e tutte le altre previste dal calendario scolastico.

Ecco quanto si dovrà pagare mensilmente

La quota mensile per la frequenza, da versare entro il 5 di ciascun mese, ammonta ad 129,00 euro, per come fissata dall’Assemblea dei sindaci dell’Ambito Territoriale. Il numero dei posti disponibili per l’anno 2022/2023 è di 48 unità, con un possibile incremento del 10%. «Poiché il servizio è cofinanziato con fondi Pac (Piano di azione e coesione) – è stato precisato nell’Avviso pubblico -, dello stesso potranno usufruire tutti i bambini residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Vibo Valentia (che, oltre al Comune capoluogo, ente capofila, comprende anche Filadelfia, Filogaso, Francavilla, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso, Pizzo, Polia, San Costantino, San Gregorio d’Ippona, Sant’Onofrio, Stefanaconi, ndr), e, al fine di garantire la continuità educativa, verrà data precedenza in favore dei bambini già iscritti nell’anno precedente ed in regola con i pagamenti delle relative rette».

Elenco ammessi per conferma iscrizione anno precedente

N. Progr. Cognome Nome 1 CICONTE KATRYNE 2 GRILLO LORENZO 3 GATTUSO ALESSIO 4 BARBA ANDREA 5 LAUDONIO FRANCESCO 6 COSENTINO RAFFAELE 7 DI LEO DILETTA MARIA 8 ASSISI FAUSTO 9 COLELLI LORENZO 10 RAMONDINO GIORGIA 11 BARILLARO CAMILLA 12 ITALIANO IACOPO 13 LO TORTO LORENZO 14 FERRARO SARA 15 MAMONE MAURIZIO 16 CAMBARERI AURELIO 17 CAMBARERI DANIEL 18 LIOTTI SARA 19 PERINI LEONARDO 20 MILANO ENRICO 21 CALLIPO ANDREA 22 MORELLI MICHELE 23 MORELLI GIORGIA 24 TETI MONTESANO FRANCESCA

Elenco ammessi nuova iscrizione anno 2022-2023

25 FIUMANO’ ARYA 15 26 PRESTAGIACOMO ANTONIO 10 27 RANITI SOFIA 10 28 CONGESTRI’ GABRIEL 9 29 RAVENNA AZZURRA 8 30 FRANZONI SOLE 8 31 FIGLIANO IOLE 8 32 ANDREOTTOLA JACOPO MARIA 8 33 MANDALITI NICOLA 7 34 RAFFA LORENZO 7 35 SORRENTINO DOMENICO 7 36 MARCELLO IVANA 7 37 MANZINI ELENA 7 38 GUZZO SARAH 7 39 GRILLO LORENZO 7 40 IANNELLO PAOLA 7 41 RUGGIERO MATTIA 7 42 MANDARADONI GIOVANNI MARIA 7 43 DE GRANO ANDREA 7 44 FRANZE’ GABRIEL 7 45 DE VINCENTI GIOVANNI 7 46 CURRAO LEONARDO 7 47 ALOI DAMIANO 7 48 DI RENZO M.GIULIA 7 49 MARCELLO SHARON 7 50 ARMANDO CALOIERO 7 51 FIORILLO VINCENZO 7 52 RAMONDINO MASSIMO 6 53 STAROPOLI MICHELE 6

Elenco non ammessi alla frequenza

54 LO SCHIAVO BISOGNI IRIS 6 bambino di età anagrafica superiore 55 PARISI DOMENICO 6 bambino di età anagrafica superiore 56 MATERA MIA 6 bambino di età anagrafica superiore 57 BARDI LUDOVICA 6 bambino di età anagrafica superiore 58 CORIGLIANO DOMENICO 6 bambino di età anagrafica superiore 59 MENGONI ANDREA 6 bambino di età anagrafica superiore 60 MIGNOLO DORIAN ANTONIO 6 bambino di età anagrafica superiore 61 NASO MARIO 6 bambino di età anagrafica superiore 62 DE NINO LUIGI 6 bambino di età anagrafica superiore 63 MOSCATO NICOLE 6 bambino di età anagrafica superiore 64 ASSISI GAIA 6 bambino di età anagrafica superiore 65 PATANIA FRANCESCO MARIA 6 bambino di età anagrafica superiore 66 TUCCI CHIARA 6 bambino di età anagrafica superiore 67 FRANZE’ SALVATORE 6 bambino di età anagrafica superiore 68 FEBBRARO GIORGIA 6 bambino di età anagrafica superiore 69 ROMAN ANASTASIA ISABEL 6 bambino di età anagrafica superiore 70 LO BIANCO SALVATORE 6 bambino di età anagrafica superiore 71 CARNOVALE DILETTA 6 bambino di età anagrafica superiore 72 SCRIVA ALBERTO 6 bambino di età anagrafica superiore 73 COLISTRA RICCARDO 6 bambino di età anagrafica superiore 74 AUGURUSA JOSEPH 6 bambino di età anagrafica superiore 75 ESPOSITO ALICE 5 76 ORLANDO GIOVANNA 5 77 BOMPASSO ALESSIO 5 78 NARCISO ANNA 5 79 PUGLIATTI GIAMMARCO 5 80 DI DOMENICA CHIARA 5 81 D’AGOSTINO EMMA 5 82 ISLAM JAHIRUL 5 83 SANTAGUIDA CHRISTIAN DOMENICO 5 84 SAELI ALBA 5 85 RAVENNA REBECCA ANTONIETTA 5 86 LO SCHIAVO ERICA 5 87 VARONE SAMUELE 4 88 COULIBALY AISHA 4 89 HUMAYUN RASHID ARHAM WAFIQ 4

Domande non ammesse