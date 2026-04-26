Il Valentia Club, Amatori veicoli d’epoca si prepara a celebrare il trentesimo anno dalla fondazione, maturato nel cammino avviato nel 1997. L’appuntamento è fissato per venerdì 1 maggio, con una giornata costruita tra raduno, itinerario culturale e momento conviviale, nel segno di una passione che il sodalizio presieduto da Battistino Fuduli ha contribuito a far crescere nel territorio. Il Club, iscritto all’Asi, l’Automotoclub storico italiano, riunirà i suoi federati per ricordare «una grande pagina di storia» fatta di eventi, partecipazione e amore per le auto d’epoca.

«In trent’anni di straordinario impegno socio sportivo – spiega il presidente del Valentia Club, Battistino Fuduli, già cardiologo all’ospedale di Vibo Valentia e oggi instancabile promotore di iniziative volte a mantenere alta la passione per lo sport a quattro ruote – grazie all’apporto di un nutrito gruppo di amatori di auto d’epoca siamo riusciti a consolidare il ruolo dell’associazione nelle sempre più prestigiose attività sportive. Con Francesco Baldo, la cui comune esperienza ci ha portato a far crescere entusiasmo e amore per questo splendido hobby, abbiamo deciso di solennizzare il trentennale dalla fondazione con un appuntamento storico e volto a confermare la presenza del Club tra le più attive unità sportive che hanno il potere di richiamare l’attenzione ed il fascino esercitato dalle auto d’epoca. Desidero esprimere, altresì, un vivissimo e affettuoso grazie a quanti hanno contribuito per il grande successo ottenuto nel trentennio di intensa attività».

Il programma del 1 maggio

La giornata celebrativa prenderà il via alle ore 9 nella sede sociale di via Accademie vibonesi, 34, dove è previsto il raduno dei partecipanti e degli ospiti. Da lì le vetture partiranno alla volta di Stefanaconi per un caffè targato “Valentia Club, Amatori veicoli d’epoca”.

Il rientro a Vibo sarà seguito dalla visita guidata dall’artista Antonio La Gamba al Museo archeologico di Stato “Vito Capialbi”. Alle 13, poi, è previsto il trasferimento al ristorante San Domenico di Stefanaconi per il momento conclusivo della ricorrenza.

«Con Francesco Baldo – aggiunge Fuduli – cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i soci e quanti hanno collaborato alla organizzazione dell’evento di venerdì prossimo ed in particolare il direttore dello stesso Museo statale archeologico “Vito Capialbi”, dott. Michele Mazza, ed il signor Domenico Pondaco».

L’assemblea dei soci

La celebrazione sarà preceduta dall’assemblea dei soci, prevista per le ore 10.30 del 29 aprile. Al centro dell’incontro annuale ci sarà anche una informativa del professor Lo Riggio sulla gestione economica del Club, passaggio che accompagnerà il Valentia Club verso la giornata dedicata ai trent’anni di attività.