Sono undici gli eletti che dovranno ora scegliere il presidente con un’altra tornata

L’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia è tornato al voto per rinnovare il proprio Consiglio. La delibera di convocazione dell’assemblea degli iscritti all’Albo di Vibo Valentia era stata convocata il 6 dicembre. Gli eletti resteranno in carica per il quadriennio 2023/2026.

A entrare nell’organismo sono in undici, mentre coloro i quali hanno presentato la propria candidatura erano ventitré.

Nello specifico si tratta di: Francesco De Luca (presidente uscente, ha ottenuto 371 voti), Francesco Massara (segretario uscente 313 voti), Antonello Fuscà (tesoriere uscente 220 voti), Michele Pagnotta (consigliere uscente 166), Caterina Giuliano (consigliere uscente 216), Caterina Lopreiato (consigliere uscente 239), Elda De Masi (consigliere uscente 272), Caterina Marica Inzillo ( vice presidente uscente 207), Giulia D’Agostino (consigliere uscente 255), Daniela Renda (consigliere uscente 157), Daphne Iannelli (consigliere uscente 123), Domenico Cacciatore (consigliere uscente 195), Nicola Galloro (consigliere uscente 277); Alessandro Modafferi (263), Maddalena Piazza (86), Gaetano Mazzarella (30), Raffaele Carullo (78), Antonio Paolì (63), Rosario Lopreiato (48), Nicola Papa (122), Giovanna Fronte (119), Nicola Lo Torto (129 voti) e Maria Teresa Colistra (127). [Continua in basso]

Il numero massimo di preferenze esprimibili da ciascun ammesso al voto è stato pari a sette; il numero massimo di preferenze per singolo genere è stato pari a quattro. Hanno avuto diritto di voto gli avvocati iscritti all’Albo ordinario forense vibonese – ricompresi anche negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici, dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno. Esclusi dal diritto di voto coloro che, per qualsiasi ragione, siano risultati sospesi dall’esercizio della professione. Eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.

Le operazioni di voto si sono svolte nella Sala della Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia, situata all’interno del nuovo Palazzo di Giustizia di via Lacquari.

I primi undici avvocati in termini di preferenze (De Luca, Massara, Galloro, De Masi, Modafferi, D’Agostino, Lopreiato, Fuscà, Giuliano, Inzillo, Cacciatore) eleggeranno ora il nuovo presidente dell’Ordine con un’altra tornata, ristretta in questo caso esclusivamente ai nuovi componenti del Consiglio dell’Ordine forense della provincia di Vibo Valentia. In tale occasione saranno eletti anche il nuovo segretario e il tesoriere, oltre che i referenti delle commissioni.

