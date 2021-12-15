Un progetto realizzato grazie all’associazione Valentia impegnata in iniziative benefiche e per fronteggiare l’emergenza sanitaria attraverso donazioni di materiali e strumentazioni essenziali per combattere il Covid

Anche questo Natale non sarà facile per tante famiglie del Vibonese a causa dell’emergenza Covid-19. Ma ad addolcire le feste ritorna a Vibo l’iniziativa del giocattolo sospeso. Nei maggiori negozi di giocattoli del centro città, sarà possibile depositare pacchetti e regali per le famiglie segnate dalla grave crisi economica di quest’anno che potranno, così, fare felici i propri bimbi. Un progetto realizzato grazie all’associazione Valentia, realtà associativa nata nel 2017 proprio nel capoluogo, oggi rappresentativa su scala nazionale, che si sta prodigando in iniziative benefiche e per fronteggiare l’emergenza sanitaria attraverso donazioni di materiali e strumentazioni essenziali per combattere il Covid. A supportare l’associazione ci saranno le attività commerciali di giocattoli. Chiunque voglia fare il suo regalo sospeso, potrà recarsi presso uno dei punti vendita aderenti al progetto ed acquistare un articolo da donare. I negozianti annoteranno la descrizione dell’articolo, l’età di riferimento e nome e cognome del donatore, qualora lo si volesse rendere noto. Il modulo, unitamente al regalo già confezionato, verrà poi donato a chiunque ne richiederà uno ed alle famiglie bisognose. L’iniziativa è valida dal oggi al 23 dicembre prossimo.