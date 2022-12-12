Il comandante della Legione Carabinieri Calabria nell'augurare buone feste a tutta l'arma ha evidenziato il grande lavoro di squadra svolto in favore della collettività

Il Generale Pietro Salsano, comandante della Legione Carabinieri Calabria, nella giornata di oggi ha fatto visita ai Carabinieri della componente territoriale e forestale di Vibo Valentia, dello Squadrone Eliportato Cacciatori, del 14º Battaglione, 8º Nucleo Elicotteri, Nucleo Cinofili, Nucleo Ispettorato del Lavoro e a una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il Generale ha voluto incontrare i suoi Carabinieri all’interno della base militare Luigi Razza, sede del 14º Battaglione, per esprimere i suoi personali auguri in occasione delle prossime festività natalizie e lasciare un messaggio ben preciso. [Continua in basso]

“L’Arma è una e una sola. Non dimentichiamo che siamo una grande organizzazione di cui andare fieri”. Un lavoro di squadra e grande valore sinergico – ha sottolineato il Generale – tra Squadrone Eliportato, Carabinieri del Provinciale di Vibo Valentia e tutte le specialità qui unite dalla stessa causa”. Il comandante della Legione, oltre ad evidenziare quelle che sono le attività di polizia giudiziaria, ha messo in risalto anche le attività svolte distintamente “siete in grado di svolgere un lavoro autonomo assolutamente importante e insostituibile in favore della collettività e sono sicuro – ha evidenziato – che, insieme, faremo sempre di più e meglio”. “Spirito di appartenenza e lavoro di squadra per consolidare la ritrovata vicinanza della popolazione e soddisfarne le crescenti aspettative e richieste di legalità” sono il monito lasciato dal Generale ai suoi Carabinieri.