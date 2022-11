“Educare per Amare”: Diemmecom in campo a difesa del mare calabrese – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Antonio Clausi



Il primo convegno Educare per Amare ha attirato un folto numero di studenti in platea e ha fatto seguito alla storica firma della lettera d’intenti tra l’Arma dei Carabinieri e l’Unical, che ha la finalità di programmare gli interventi necessari per la cura dell’ambiente marino.



In prima fila il prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, il procuratore Mario Spagnuolo, il nuovo questore Michele Spina, il comandante della Legione Calabria dei Carabinieri Generale Pietro Salsano, il comandante provinciale dei carabinieri Agatino Saverio Spoto e il comandante provinciale della Guardia di finanza Giuseppe Dell’Anna. Con loro anche Domenico Maduli e a Maria Grazia Falduto, rispettivamente presidente e direttore generale del gruppo Pubbliemme-Diemmecom. L’evento è stato moderato dalla giornalista di LaC News24 Francesca Lagoteta. Ad aprire i lavori, invece, il direttore del gruppo LaC News24 Pier Paolo Cambareri, a seguire i saluti del professore Francesco Valentini, del generale Pietro Salsano e del professore Giuseppe Passarino. [Continua in basso]

La soddisfazione del gruppo Pubbliemme-Diemmecom

«Educare per Amare parte oggi e rappresenta l’incontro di vari istituzioni di altissimo livello – ha sottolineato il presidente Domenico Maduli -. Il progetto prende luce per istruire i giovani, ovvero gli adulti di domani. Ma serve anche per rieducare gli adulti di oggi».

Il direttore generale Maria Grazia Falduto ha evidenziato come spingere i ragazzi ad amare il mare e il nostro ambiente passi anche dall’informazione. «Ecco perché è importante la divulgazione di tutte le attività condotte delle autorità che tendono a valorizzare importanti risorse – ha detto -. La Calabria è la regione con la più vasta varietà e tipologie di spiaggia: valorizzarle è la chiave di sviluppo nostro territorio».