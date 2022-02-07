L’iniziativa è dedicata agli appassionati delle due ruote e si svolge in un arco temporale di 8 mesi, da marzo a ottobre. Ecco di cosa si tratta

Tropea aderisce alla seconda edizione dell’evento di Moto turismo dedicato agli appassionati delle due ruote. “Trofeo turistico borghi in moto” è una manifestazione che lascia ai singoli motociclisti la più ampia libertà di scelta: tracciato, luogo di destinazione, giorno o giorni da dedicare al viaggio. Il tutto si svolge all’interno di un recinto temporale di 8 mesi, appunto quello che va da marzo ad ottobre 2022, e con una sola indicazione relativa alla destinazione: uno dei 315 borghi più belli d’Italia. Tra questi, la Perla del Tirreno. [Continua in basso]

Trofeo turistico in moto

Il meccanismo è semplice: ogni motociclista visita i borghi più ed ottiene dei punteggi in base ai chilometri percorsi, le soste di carattere turistico e la frequentazione di strutture ricettive in cui saranno rilasciati attestati di accesso, sia per ristoranti che per i pernottamenti. Sarà dunque necessario raggiungere quanti più borghi possibili e documentarne la visita per alimentare la classifica generale stilata in base alla distanza percorsa e ai luoghi visitati.

I punteggi

10 punti: Km 0 – 100

20 punti: Km 101 – 200

30 punti: Km 201 – in poi

20 punti: Passeggero a bordo

15 punti: Pranzo in un borgo (spesa minima 10 euro)

20 punti: Cena in un borgo (spesa minima 10 euro)

20 punti: Pernottamento in un borgo

10 punti: Acquisto di un prodotto tipico locale

Il premio

Per il primo classificato, l’organizzazione prevede come premio una motocicletta Royal Enfield Meteor.