Tropea aderisce alla seconda edizione dell’evento di Moto turismo dedicato agli appassionati delle due ruote. “Trofeo turistico borghi in moto” è una manifestazione che lascia ai singoli motociclisti la più ampia libertà di scelta: tracciato, luogo di destinazione, giorno o giorni da dedicare al viaggio. Il tutto si svolge all’interno di un recinto temporale di 8 mesi, appunto quello che va da marzo ad ottobre 2022, e con una sola indicazione relativa alla destinazione: uno dei 315 borghi più belli d’Italia. Tra questi, la Perla del Tirreno. [Continua in basso]
Trofeo turistico in moto
Il meccanismo è semplice: ogni motociclista visita i borghi più ed ottiene dei punteggi in base ai chilometri percorsi, le soste di carattere turistico e la frequentazione di strutture ricettive in cui saranno rilasciati attestati di accesso, sia per ristoranti che per i pernottamenti. Sarà dunque necessario raggiungere quanti più borghi possibili e documentarne la visita per alimentare la classifica generale stilata in base alla distanza percorsa e ai luoghi visitati.
I punteggi
- 10 punti: Km 0 – 100
- 20 punti: Km 101 – 200
- 30 punti: Km 201 – in poi
- 20 punti: Passeggero a bordo
- 15 punti: Pranzo in un borgo (spesa minima 10 euro)
- 20 punti: Cena in un borgo (spesa minima 10 euro)
- 20 punti: Pernottamento in un borgo
- 10 punti: Acquisto di un prodotto tipico locale
Il premio
Per il primo classificato, l’organizzazione prevede come premio una motocicletta Royal Enfield Meteor.