Prende forma “Brognaturo Borgo Fiorito”, il progetto di rigenerazione urbana, promosso dall’associazione “Brognaturo SSET” e sostenuto dall’amministrazione comunale, che punta a trasformare il paese in un percorso fiorito diffuso, coniugando bellezza, partecipazione e sviluppo territoriale.

Si parte martedì 31 marzo, ore 17, con un Consiglio comunale aperto dedicato alla presentazione dell’iniziativa. L’incontro rappresenta un momento di confronto pubblico che coinvolgerà cittadini, artigiani, imprese, associazioni e tutti i portatori di interesse, con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso.

L’obiettivo – spiegano i promotori – è dare vita a un vero e proprio laboratorio territoriale, in cui lo spazio pubblico diventa strumento attivo di coesione sociale e sostenibilità, mettendo in campo sinergie istituzionali e partenariati. Attraverso colori, natura e percorsi pedonali, “Brognaturo Borgo Fiorito” punta a ridefinire l’immagine del paese, promuovendo al contempo occasioni di socialità e sviluppo locale. Sono in via di definizione gli allestimenti e le fioriture, si sta organizzando la manutenzione, con il coinvolgimento di attori locali, imprese, associazioni e artigiani del territorio.

Il percorso culminerà il 1° giugno, data prevista per l’inaugurazione ufficiale del borgo fiorito, con l’apertura di una mostra mercato del florovivaismo, pensata per animare il borgo e rafforzarne l’attrattività. “Brognaturo Borgo Fiorito” si propone così non solo come intervento estetico, ma come modello replicabile di valorizzazione dei piccoli borghi, capace di generare identità, partecipazione e nuove opportunità per il territorio.