Il comune calabrese aderisce al programma promosso dall'ateneo emiliano, tra ricerca, biodiversità e rigenerazione delle aree interne. Primi appuntamenti l'1 e 2 giugno

Brognaturo compie un nuovo passo nel proprio percorso di valorizzazione territoriale e culturale entrando ufficialmente in Terra Mater Mission, il progetto di Public Engagement promosso dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e coordinato dal Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari.

L’adesione arriva attraverso il progetto “Brognaturo Borgo Fiorito”, sostenuto dall’amministrazione comunale, che si inserisce così in una rete nazionale e internazionale capace di mettere in connessione ricerca scientifica, territori e comunità locali.

Non una semplice iniziativa, ma un vero e proprio modello di sviluppo partecipato che punta ad affrontare alcune delle più grandi sfide contemporanee: cambiamento climatico, crisi dei sistemi agricoli e spopolamento delle aree interne.

Il progetto Terra Mater Mission, infatti, coinvolge numerosi dipartimenti universitari, partner istituzionali, realtà produttive e una rete internazionale di università e organizzazioni, con l’obiettivo di costruire percorsi concreti legati a biodiversità, agroecologia, alimentazione, salute, benessere e cittadinanza attiva.

«Non si tratta di una semplice iniziativa, ma di un modello avanzato che integra ricerca scientifica, comunità e territori», viene evidenziato nella nota diffusa dal Comune, sottolineando come il progetto rappresenti «un approccio transdisciplinare e partecipativo» capace di creare connessioni tra innovazione, sostenibilità e identità locali.

L’ingresso di Brognaturo in questa rete rappresenta anche una scelta strategica per il futuro del borgo, che punta a trasformare le proprie risorse ambientali, culturali e produttive in strumenti di crescita e attrattività.

In quest’ottica, sono già partite le attività organizzative per l’evento in programma l’1 e 2 giugno 2026, appuntamento che segnerà simbolicamente una nuova fase per il paese.

Nel centro storico sarà inaugurata una mostra di florovivaismo e artigianato locale, accompagnata da laboratori tematici e talk dedicati ai temi della sostenibilità, della valorizzazione del territorio e della partecipazione comunitaria.

L’obiettivo dichiarato è quello di «dare nuova vita al borgo di Brognaturo», creando occasioni di incontro, confronto e promozione delle eccellenze locali attraverso un percorso condiviso tra cittadini, istituzioni, università e operatori del territorio.

L’adesione a Terra Mater Mission conferma dunque la volontà dell’amministrazione comunale di investire su un modello di sviluppo fondato su innovazione, sostenibilità e partecipazione, trasformando il borgo in un laboratorio territoriale aperto al dialogo tra ricerca scientifica e comunità locali.