Anche Vibo Valentia sarà protagonista del Capodanno 2027 targato Rai. Il capoluogo vibonese figura tra le sette città calabresi che la notte del 31 dicembre saranno collegate in diretta su Rai Radio2 nell’ambito di un progetto promosso dalla Regione Calabria con il marchio Calabria Straordinaria. Una formula inedita rispetto alle precedenti edizioni del Capodanno Rai in Calabria, che punta a coinvolgere contemporaneamente più territori, offrendo anche a Vibo una vetrina radiofonica di respiro nazionale.

L’iniziativa, denominata “Tutto il Capodanno minuto per minuto”, coinvolgerà, oltre a Vibo Valentia, Reggio Calabria, Cosenza, Corigliano-Rossano, Crotone, Catanzaro e Lamezia Terme. Ancora da ufficializzare i nomi degli artisti che si esibiranno nelle singole città e i programmi delle serate, che saranno presentati nei prossimi giorni alla Cittadella regionale.

Il Capodanno Rai si allarga a sette città

Dopo le esperienze di Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro, il governo regionale guidato da Roberto Occhiuto ha dunque scelto di ampliare il numero delle città coinvolte nei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, puntando su un format ispirato alla storica trasmissione radiofonica “Tutto il calcio minuto per minuto”.

Una regia centrale coordinerà i collegamenti con gli inviati di Rai Radio2 nelle sette piazze, alternando musica dal vivo, interviste agli artisti e testimonianze del pubblico, fino al conto alla rovescia di mezzanotte.

L’organizzazione è affidata alla Fondazione Calabria Film Commission e al Dipartimento Turismo della Regione, nell’ambito di una convenzione con Rai Com. I costi dell’iniziativa saranno sostenuti in compartecipazione dalla Regione e dalle amministrazioni comunali coinvolte.

L’obiettivo è anche quello di incentivare i flussi turistici durante il periodo invernale, con possibili ricadute sulle attività ricettive, sulla ristorazione e sul commercio. L’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, ha sottolineato la volontà di coinvolgere residenti, calabresi di ritorno per le festività e visitatori provenienti da fuori regione.

La soddisfazione di Cuore Vibonese

L’inserimento di Vibo Valentia nel circuito delle manifestazioni di fine anno è stato accolto con soddisfazione dal gruppo consiliare Cuore Vibonese, composto da Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Russo e Giuseppe Calabria.

«Il Capodanno 2027 rappresenta una scelta innovativa e lungimirante: una grande festa policentrica che unisce la Calabria, valorizza i territori e crea una rete di protagonismo condiviso tra le città della nostra regione», affermano i quattro consiglieri comunali, rivolgendo un ringraziamento al presidente Occhiuto, all’assessore Calabrese, al consigliere regionale Vito Pitaro e al direttore generale Roberto Cosentino per aver sostenuto il progetto.

«Grazie a questa visione e al significativo cofinanziamento regionale, anche Vibo Valentia sarà tra le città protagoniste dell’evento di Rai Radio2, con una straordinaria opportunità di visibilità e valorizzazione del territorio. Quando la Calabria fa squadra, vince tutta la Calabria», concludono gli esponenti di Cuore Vibonese.

Per il capoluogo resta ora l’attesa di conoscere il programma della notte di San Silvestro e, soprattutto, i nomi degli artisti chiamati ad animare il Capodanno vibonese.