Prevista anche la festa della Befana con la polizia penitenziaria che incontrerà ospiti ed autorità

Polizia penitenziaria ordine pubblico

Ennesimo evento natalizio a favore della popolazione detenuta, organizzato dalla direttrice del carcere di Vibo Valentia, Angela Marcello, con la collaborazione della capo area educativa Barbara Laganà. Mai come quest’anno – malgrado l’ormai endemica carenza di personale della polizia penitenziaria (la sicurezza dell’evento è stata ben coordinata dal vice comandante Carmelo D’Angelo) – il Natale è stato ricco di eventi e cerimonie, che culmineranno la sera del 5 gennaio, per la “festa della Befana”, dove la polizia penitenziaria, agli ordini del comandante del carcere Salvatore Conti e il personale della direzione si incontrerà negli enormi locali della caserma, per accogliere personale e relative famiglie, pensionati, ospiti ed autorità, con la preparazione di una lauta cena a cura dei dipendenti stessi (iniziativa unica nel suo genere, che lo scorso 1 luglio ha registrato oltre 350 partecipanti). Ieri, invece, una rappresentanza della Chiesa evangelica della Riconciliazione di Caulonia Marina ha offerto uno spettacolo religioso. Il gruppo che si è esibito era composto dal pastore Giuseppe Imperitura, dal segretario Salvatore Varone, nonché dai membri Sabina Cursaro, Emilia Franconeri, Agata Fameli, Salvatore Aloi, Annamaria Di Masi, Cosimo Dichiera, Nicola Manno, Omar Mrad, tutti vestiti con costumi popolari rappresentando personaggi del Vangelo (tra i quali Zaccheo l’esattore e l’adultera) alternando alle loro interpretazioni tutte in vernacolo calabrese. Lo spettacolo, unico e particolare nel suo genere, è stato apprezzato dai detenuti soprattutto da quelli calabresi.

LEGGI ANCHE: Natale a Vibo, don Varone chiede «una società giusta, ma ciascuno faccia la propria parte con carità»