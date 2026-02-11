Si è svolto domenica 8 febbraio a San Calogero lungo le vie del paese e nella piazza principale il carnevale dei Rioni organizzato dall'Associazione culturale Vivi Sancalogero.

I numeri del Carnevale a San Calogero

«Una festa di colori, musiche coriandoli e tanto divertimento, ma soprattutto uno spettacolo di arte e maestria. Un'intera comunità laboriosa e attiva - si legge nella nota stampa dei promotori - ha saputo intrattenere le migliaia di visitatori accorsi da ogni angolo della regione. Anche quest'anno numeri record per il nostro carnevale, tanto lavoro quanta la soddisfazione di rappresentare il sano e il bello in un momento di valorizzazione dei talenti e promozione vera del territorio».

Carri allegorici e 500 maschere per le vie del paese

Oltre 500 maschere e carri in cartapesta per un corteo allegorico lungo più di un kilometro. Un ringraziamento speciale, viene rivolto «ai Rioni e ai loro sacrifici, all'amministrazione comunale di San Calogero, al Consiglio Regionale, al direttivo dell'istituto bancario Bcc Calabria Ulteriore e non per ultimo a tutte le attività commerciali, aziende e imprese del territorio che hanno supportato e creduto nel nostro progetto con entusiasmo e generosità».

Riuscitissimo il «piano di sicurezza in coordinamento con le forze dell'ordine, la polizia municipale e l'associazione nazionale Anpana-gepa che insieme ai tecnici hanno lavorato» affinché la manifestazione si svolgesse in un contesto di armonia.

La gara tra i Rioni

La gara ha visto i Rioni confrontarsi in diverse categorie, i cui verdetti sono stati redatti da una giuria di esperti composta da dieci personalità di tutto rispetto, che in maniera professionale e attenta hanno dato lustro e serietà al concorso e all'intera manifestazione. A vincere rispettivamente nella categoria gruppi e nella categoria carri è stato il rione Fontana Vecchia che ha presentato come tema "Hakuna Matata, Africa...il mito", premi e apprezzamenti anche per il rione Calvario con "Gli indiani nativi d'America"; per il rione Pigna con "Il mantra del dio Ganesh"; per il rione Vignale con "I Vichinghi"; il rione Torretta con "Miti e leggende del Messico" ed infine il rione Schioppo che si è distinto come miglior maschera isolata presentando come tema "La leggenda del Conte Dracula".

«Non resta che dare appuntamento alla prossima edizione ancora più carichi ed orgogliosi nel portare avanti radici, valori e tradizioni», la chiosa degli organizzatori.