La festa più colorata dell’anno pronta ad animare le vie e le piazze dei centri vibonesi. Non solo esibizioni e premiazioni: ad arricchire le giornate anche degustazioni di dolci, musica e spettacoli. Ecco gli appuntamenti più importanti

È la festa più colorata dell’anno, attesissima dai bambini e anche dai meno giovani. Il Carnevale, con la sua ondata di divertimento, musica e mascherine, è pronto a portare una ondata di spensieratezza in città e in provincia, anche se quest’anno gli occhi degli organizzatori saranno fissi sul meteo a causa della forte ondata di maltempo prevista in questi giorni.

Nel Vibonese, ciascun centro, dal più grande al più piccolo, promuove iniziative legate alla celebre ricorrenza. Un modo per rinsaldare il senso di comunità e far trascorrere momenti di socialità e allegria. Diverse sono le iniziative in programma per i prossimi giorni, a partire dal 12 febbraio. Dalle zone montane alla costa si moltiplicano gli eventi: sfilate in maschera, carri allegorici, esibizioni di danza. E poi ancora mascotte, dj set, stand eno-gastronomici e animazione per i bambini. Ecco alcune delle iniziative in programma nella nostra provincia (condizioni meteo permettendo).

Gli eventi in programma

Nella cittadina normanna, tutto pronto per il Carnevale militese 2026, in programma il 15 febbraio dalle ore 15. La manifestazione prevede un concorso a premi per i carri allegorici e per i gruppi mascherati. Dopo la sfilata dj set e premiazione in piazza Pio XII a cura di Animazione evento 2.0 Rinaldo Occhiato dj.

A Briatico, il 16 febbraio, piazza Novembre (dalle 15.30) ospiterà un evento legato al Carnevale. Oltre alla sfilata delle mascherine e relativa premiazione non mancheranno: animazione e giochi, cosplay, truccabimbi, stand con dolci tipici, zucchero filato e il Castello incantato.

Giochi di gruppo, laboratori di Carnevale, e poi maschere, musica e personaggi Disney animeranno la mattina del 14 febbraio (dalle 9.30) il Centro servizi sociali di Zambrone.

Il Carnevale Joppolese si festeggerà invece giovedì 12 febbraio, dalle 15.30: karaoke, il villaggio dei clown e gonfiabili per un pomeriggio all’insegna del divertimento in piazza Sacro cuore.

Balli e laboratori

Martedì 17 febbraio dalle 15.30 il Carnevale di Vibo festeggerà 40 anni. Il programma prevede: banda comico musicale, musica do Brazil con il gruppo Musica viva delle maschere più originali, il Clown Pablo con il cannoncino spara coriandoli, balli in piazza e dj set. Previsti il Corteo fiabesco coi bimbi delle scuole nel centro cittadino e il Concorso provinciale maschere in passerella.

Carrellata di eventi nella frazione Vibo Marina: appuntamenti carnascialeschi coinvolgeranno la comunità costiera il 14 e 15 febbraio e poi il 17 febbraio. Tra gli eventi più attesi: domenica 15, alle 17.00 lo spettacolo degli artisti di strada; Dixieland jazz street band by Veipo, dj set. Martedì 17 febbraio, Carnevale in Auditorium Giubileo 2000 con karaoke, animazione e laboratori di dolcetti carnevaleschi con Emanuela e la pasticceria La mimosa.

Sfilata di carri allegorici, balli e musica anni '90 per il Carnevale di Maierato atteso il 15 febbraio. La partenza dell'iniziativa (dal Campo sportivo) è fissata alle ore 14.30. Domenica 15 febbraio è anche il giorno del Carnevale di Pizzo che proprio nelle scorse settimane, tramite i social, aveva invitato scuole, associazioni e cittadini all’adesione alla sfilata.

A Spadola, sempre il 15 febbraio, la festa di Carnevale viene ospitata nei locali della scuola elementare. Sfilate, giochi e buffet di dolci allieteranno il pomeriggio nel piccolo centro (dalle ore 16.00).

Un Carnevale di tradizione

Ricchissimo calendario eventi a Soriano: si parte da giovedì 12 febbraio fino ad arrivare al 17 febbraio. Le giornate saranno scandite da sfilate, proiezioni video dei carnevali passati, degustazioni di dolci, balli in maschera. Tra le iniziative più attese sabato 14 febbraio 'Nchianata i Carnalavari con corteo in maschera (dalle 16) e lunedì 16 febbraio, alle 18.00, in Villetta l'appuntamento con "Ci marite Carnalavari". Le varie iniziative sono targate Proloco Sorianidea e Pro loco Soriano Calabro.

Tornando sulla costa, sabato 14 febbraio si svolgerà il Carnevale 2026 promosso unitariamente dalle parrocchie di San Nicolò, Brivadi, Orsigliadi, Ricadi, Lampazzone e Barbalaconi. Punto di ritrovo piazza di Orsigliadi alle 15.30.

Domenica 15 febbraio si svolgerà anche il Carnevale di Gasponi. Tra i pezzi forte dell'appuntamento frutto della collaborazione tra le parrocchie di Gasponi e Drapia: la sfilata, lo stand ciambelle, pop corn e crepes e la sfilata con premiazione. Il tutto in piazza del monumento dalle ore 15:00.

Lunedì 16 febbraio a Caria, su iniziativa della Parrocchia, festa dei bambini (presso la locale scuola). Martedì 17 febbraio la sfilata di Carnevale sul tema Carnimal (con tanto di premiazioni per adulti e bambini). Dalle 16.00 partenza case popolari.

Dolci tipici e laboratori creativi attesi il 12 febbraio dalle 16.30 nella sala convegni del Comune di Limbadi. Il carnevale limbadese è invece in programma il 15 febbraio. I promotori garantiscono musica live, dolci carnevaleschi, rosticceria, balli.

A Pizzoni il 14 febbraio ballo in maschera ospitato nella sala consiliare (ore 22.00), mentre domenica 15 febbraio, alle ore 14 presso ex asilo, inizio sfilata dei carri per le vie del paese. Martedì 17 febbraio, la morte di Carnevale Piazza Caduti alle 18:30.

A Monterosso l’appuntamento con il Carnevale è per domenica 15 febbraio: una grande festa con intrattenimento, artisti di strada, giganti, mascotte e la Sfilata delle Mascherine per bambini e adulti in programma in Piazza Arnoldo Farina a partire dalle ore 15:00. A Filadelfia, il 16 febbraio, dalle 15.00 Il Carnevale dell'inclusione. Non mancheranno dolci tipici e dj set. Musica, balli ed un ricco e goloso buffet di dolci per il party in maschera, atteso il 15 febbraio alle 16.30 a Vallelonga (palestra scolastica). Domenica 15 febbraio, alle 18.00, all'oratorio Don Staropoli di Nicotera la Grande festa all'oratorio con balli e karaoke e buffet golosi.