Prenderà ufficialmente il via il prossimo 5 ottobre 2026 la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, l’indagine statistica promossa dall’Istat che dal 2018 ha assunto carattere annuale, superando il tradizionale appuntamento decennale.

Anche il Comune di Vibo Valentia sarà coinvolto nelle operazioni censuarie, attraverso la partecipazione di alcune famiglie campione selezionate per la rilevazione.

L’iniziativa viene definita dall’amministrazione comunale come «una indagine conoscitiva essenziale per tutta la cittadinanza», con l’obiettivo di garantire «per un insieme di informazioni fondamentali di natura demografica, sociale ed economica, l’elevato livello di dettaglio territoriale».

Per l’edizione 2026 il disegno di rilevazione prevederà esclusivamente la cosiddetta “rilevazione da Lista”, che prenderà avvio il 12 novembre e si concluderà il 23 dicembre 2026. Le famiglie coinvolte riceveranno una comunicazione ufficiale contenente tutte le indicazioni operative e le credenziali necessarie per partecipare all’indagine.

Dal Comune sottolineano l’importanza della collaborazione dei cittadini: «Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il territorio in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione». Viene inoltre ricordato che «partecipare al censimento è un obbligo di legge e la violazione di tale obbligo prevede una sanzione pecuniaria».

Le famiglie selezionate potranno compilare il questionario direttamente online utilizzando le credenziali ricevute nella lettera informativa firmata dal presidente dell’Istat. In alternativa, sarà possibile recarsi presso il Centro comunale di rilevazione oppure richiedere l’assistenza di un rilevatore direttamente presso la propria abitazione.

Particolare attenzione viene riservata anche alla tutela della privacy. Nella nota viene precisato che «i dati trattati dall’Istat, per le finalità della rilevazione censuaria, sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali».

Per facilitare le operazioni di compilazione e supportare i cittadini, il Comune di Vibo Valentia ha predisposto diversi canali di assistenza gratuita. Il Centro comunale di rilevazione, situato presso l’ufficio statistica dell’Ente, sarà attivo dal 5 ottobre al 23 dicembre 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12:30 e, nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 15:30 alle 18 previo appuntamento.

I cittadini potranno contattare gli uffici ai numeri 0963/599238, 0963/599414, 0963/599406 oppure al numero mobile 3287053176. Sarà inoltre disponibile il numero del responsabile ufficio censimento, 3298078126, attivo nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10:30 alle 12:30 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

Resterà operativo anche il numero verde Istat 1510, disponibile dal 29 settembre al 23 dicembre, tutti i giorni compresi sabato e domenica, nella fascia oraria dalle 9 alle 21.

L’obiettivo dell’operazione censuaria resta quello di costruire un quadro aggiornato e dettagliato della popolazione e delle condizioni sociali del territorio, fornendo dati fondamentali per la programmazione dei servizi pubblici e delle politiche locali.