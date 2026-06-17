Il presidente della Fondazione Valentia ets, Anthony Lo Bianco, entra a far parte dell’Ufficio di Presidenza del Csv Calabria Centro con l’elezione alla carica di vicepresidente del Centro Servizi al Volontariato che opera nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

L'elezione è avvenuta nel corso della riunione del Consiglio direttivo che ha designato Rita Ciciarello alla guida del Csv Calabria Centro. Accanto alla neo presidente siederanno due vicepresidenti: Raffaele Gareri, presidente dell’associazione L’Isola che non c’è di Isola di Capo Rizzuto, e Anthony Lo Bianco. La nomina di Lo Bianco- si legge in una nota stampa del Centro servizi per il volontariato - si inserisce nel percorso di rinnovamento e rafforzamento del Csv Calabria Centro, chiamato a sostenere le organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo Settore in una fase particolarmente significativa per la partecipazione civica, la progettazione sociale e lo sviluppo delle comunità locali.

«Ringrazio il Consiglio direttivo per la fiducia e per avermi affidato questo incarico, che considero prima di tutto una responsabilità nei confronti del mondo del volontariato e dell’associazionismo delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia», ha dichiarato Anthony Lo Bianco dopo la nomina. «Il Csv Calabria Centro può diventare sempre di più una casa comune per il volontariato: un luogo di ascolto, accompagnamento, formazione e crescita. Il nostro compito sarà quello di sostenere le associazioni, facilitare il dialogo con le istituzioni e valorizzare le migliori energie presenti nelle nostre comunità», ha aggiunto.

Il presidente della Fondazione Valentia ets, Anthony Lo Bianco è impegnato da anni nei campi della cittadinanza attiva, della promozione culturale, della legalità, delle politiche giovanili e della progettazione sociale. Attraverso le attività della Fondazione ha promosso numerose iniziative rivolte ai giovani, alle scuole, alle comunità locali e alle reti associative, con particolare attenzione ai temi della partecipazione, dell’inclusione e della valorizzazione dei territori. La nuova presidente del Cdv Calabria Centro, Rita Ciciarello, avvocata di professione, è anche presidente del Coordinamento regionale delle Associazioni di Salute Mentale. Nel corso degli anni ha ricoperto importanti incarichi nel settore sociosanitario e nella tutela delle persone fragili, partecipando ai tavoli regionali dedicati alle politiche per la salute mentale. L’elezione del nuovo gruppo dirigente apre una fase orientata al consolidamento del ruolo del volontariato come strumento di partecipazione, coesione sociale e crescita delle comunità, con particolare attenzione alle esigenze delle realtà associative presenti nelle tre province di riferimento. «Nei prossimi anni lavoreremo per rafforzare ulteriormente la presenza del CSV nei territori, con uno sguardo particolare alla provincia di Vibo Valentia e all’intera area centrale della Calabria. Credo in un volontariato capace di innovare, coinvolgere i giovani, costruire alleanze e trasformare i bisogni delle comunità in progetti concreti», ha concluso Anthony Lo Bianco.