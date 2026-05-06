Rubinetti a secco nelle case popolari di Piana Pugliese, frazione di Cessaniti. «Da fine marzo – denunciano i residenti del popoloso quartiere – l'acqua arriva con il contagocce». Il problema riguarda una decina di famiglie, una cui delegazione di mamme questa mattina si è presentata in Prefettura per un sit-in di protesta.

«Avremmo voluto parlare con il prefetto Anna Aurora Colosimo ma era fuori sede per impegni istituzionali», racconta una residente, che descrive una situazione sempre più difficile: «Ci sono anziani e bambini che da oltre un mese devono fare i conti con l’assenza dell’acqua. Arriva una volta a settimana e non riesce a riempire i serbatoi».

Nei giorni scorsi i cittadini si sono rivolti anche al sindaco di Cessaniti, Enrico Sorrentino. Il primo cittadino avrebbe assicurato una soluzione immediata, «ma così non è stato», aggiunge con amarezza la donna che vive con tre figli. «Non sappiamo più cosa fare. Non possiamo lavarci, non possiamo cucinare né fare le lavatrici. Siamo costretti ad andare a rifornirci alle fontanelle vicine o ad acquistare l’acqua».