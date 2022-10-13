Infiltrazioni di acqua in diverse aree e situazioni che si ripetono con puntualità nonostante le promesse fatte in campagna elettorale dagli attuali amministratori

“Il grado di civiltà di un paese si misura dal modo con cui si custodiscono le spoglie dei propri cari attraverso la cura e il decoro dei cimiteri”. Un concetto che non deve aver fatto molta presa a Vibo Valentia e dintorni se è vero – com’è vero – che i cimiteri della città capoluogo e delle frazioni, a pochi giorni dalla ricorrenza dei defunti, continuano a presentare i problemi di sempre quanto ad incuria, mancata manutenzione e intere aree da risistemare.

L’ultima segnalazione arriva dal cimitero di Vibo Valentia dove è bastata qualche goccia d’acqua per allagare alcune zone della struttura. Le foto parlano da sole e non necessitano di molti commenti dinanzi ad evidenti infiltrazioni di acqua sin nelle pareti in cui sono sepolti i defunti. Resta solamente il rammarico per situazioni che si potrebbero (e si dovrebbero) evitare, con l’attuale amministrazione comunale che aveva promesso in campagna elettorale di voler risolvere celermente – anche per discostarsi dalle precedenti amministrazioni (dello stesso “colore” politico, peraltro) – ma che nei fatti continuano a ripresentarsi con puntualità in luoghi che meriterebbero invece ben altre attenzioni.