“Il grado di civiltà di un paese si misura dal modo con cui si custodiscono le spoglie dei propri cari attraverso la cura e il decoro dei cimiteri”. Un concetto che non deve aver fatto molta presa a Vibo Valentia e dintorni se è vero – com’è vero – che i cimiteri della città capoluogo e delle frazioni, a pochi giorni dalla ricorrenza dei defunti, continuano a presentare i problemi di sempre quanto ad incuria, mancata manutenzione e intere aree da risistemare.
L’ultima segnalazione arriva dal cimitero di Vibo Valentia dove è bastata qualche goccia d’acqua per allagare alcune zone della struttura. Le foto parlano da sole e non necessitano di molti commenti dinanzi ad evidenti infiltrazioni di acqua sin nelle pareti in cui sono sepolti i defunti. Resta solamente il rammarico per situazioni che si potrebbero (e si dovrebbero) evitare, con l’attuale amministrazione comunale che aveva promesso in campagna elettorale di voler risolvere celermente – anche per discostarsi dalle precedenti amministrazioni (dello stesso “colore” politico, peraltro) – ma che nei fatti continuano a ripresentarsi con puntualità in luoghi che meriterebbero invece ben altre attenzioni.