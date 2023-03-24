Da qualche settimana è divenuta maestra della Artero international accademy, scuola con cento anni di storia

Da Vibo Marina alla Spagna. Un sogno che si avvera per Cinzia Palmieri, giovane vibonese che dal 2016 è attiva nel campo della toelettatura professionale per cani e gatti. Dopo appena due anni dall'apertura del suo esercizio commerciale sono arrivati due riconoscimenti importanti a livello internazionale: terzo posto nella categoria internazionale italiana, il Mastershow e il Romeo grooming nel circuito asian style. "Non ho mai smesso di credere nei sogni e nelle mie potenzialità – rivela Cinzia – e per me è una grande emozione che da piccola toelettatrice calabrese venga apprezzata a livello nazionale e internazionale e riconosciuta tale da grandi giudici e maestri della toelettatura. Ciò che desideravo era insignire il mio Naní beauty farm di quella meravigliosa veste che hanno solo i grandi maestri e coloro che credono e interpretano la toelettatura come un'arte".



Arriva così un ulteriore recente successo con la decisione di candidarsi in una delle scuole europee più ambite per diventare un maestro di toelettatura, la Artero international accademy con sede in Spagna e che vanta un’esperienza di cento anni. Cinzia è riuscita a superare le difficili selezioni ed è così diventata maestra italiana Artero, in rappresentanza di tutta la Calabria. Andrà non solo a formare studenti italiani e stranieri ma darà risalto al vibonese ed alla nostra regione nel panorama italiano e europeo. “Ho pianto tanto – ci rivela Cinzia – e non credevo di essere riuscita ad entrare in quel gruppo di maestri che ho guardato sempre con ammirazione e da lontano. Oggi dopo tantissimi sforzi, proprio come ke huy quan, il mio sogno è arrivato e posso affermare che non bisogna mai smettere di credere in se stessi”.