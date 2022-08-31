L'assessore ai Trasporti Pasquale Scalamogna annuncia un bando per l'installazione delle pensiline: «Abbiamo realizzato le mappature»

Il bus cittadino a Vibo Valentia continua a girare a vuoto senza orari e senza una rotta chiara. «Ma non per molto», assicura l’assessore ai Trasporti di Palazzo Luigi Razza Pasquale Scalamogna che ha deciso di mettere mano a un problema che va avanti da troppi anni. [Continua in basso]

«Insieme a Ferrovie della Calabria abbiamo realizzato – annuncia l’amministratore del capoluogo – una mappatura con orari e percorsi urbani che sono stati rivisti per rendere il servizio più funzionale». Lo stesso assessore con delega ai trasporti ricorda che «poco prima del nostro arrivo era stato pubblicato un bando. Non essendo state localizzate le pensiline, quell’avviso venne bloccato». La mappatura con orari e percorsi è stata realizzata, «ora spetta alla dirigente del settore pubblicare un nuovo bando e decidere se fare un avviso legato alla pubblicità o acquistare noi le pensiline. E siccome – spiega – la situazione finanziaria non è delle migliori, opteremo quasi certamente per la prima soluzione».

Sulla tempistica l’assessore non si sbilancia. Sa di aver fatto quanto nelle sue competenze. «L’atto di indirizzo è stato inviato. Ora sarà premura del dirigente pubblicare un nuovo avviso pubblico». E in attesa che il comune decida come gestire le pensiline, i cittadini continueranno a fare a meno di un servizio che viene pagato con i soldi dei contribuenti.

Sarà la volta buona? «Penso proprio di sì – conclude Scalamogna -. Il lavoro è stato fatto e in modo egregio».