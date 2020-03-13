Revocata, relativamente al solo settore alimentare, l’ordinanza che ne prevedeva la sospensione

In tempi di serrate e misure restrittive in materia di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus – che prevedono la chiusura di esercizi commerciali, uffici pubblici e perfino parchi e spazi all’aperto – a Tropea si sceglie di andare in controtendenza e non rinunciare al mercato settimanale.



Il sindaco della Perla del Tirreno, Giovanni Macrì, ha infatti revocato la precedente ordinanza con la quale si estendeva anche al settore alimentare del mercato del sabato la sospensione di ogni attività e, «dopo un attento esame ed un confronto con la Prefettura di Vibo», ripristina l’appuntamento commerciale settimanale.



Il tutto con una serie di precauzioni rivolte agli ambulanti del settore alimentare che «dovranno disporsi in modo tale da evitare che si verifichino assembramenti di persone e dovranno operare in modo da garantire che tra gli avventori sia rispettata la distanza minima di sicurezza di 1 metro». Stesso principio dovrà valere per «i coltivatori diretti che occupano l’area coperta del mercato», una parte dei quali, proprio per garantire il rispetto delle distanze e scongiurare gli assembramenti, verranno dislocati «nei posti in precedenza occupati dai fioristi e, per un ulteriore parte, nell’area di parcheggio sovrastante secondo le indicazioni che verranno impartite dagli agenti della Polizia municipale».



