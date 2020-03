Vibo, troppe persone in parchi e ville: il sindaco ordina la chiusura

Nuove raccomandazioni del primo cittadino per uscire di casa solo per necessità comprovate

Il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, a seguito di numerose segnalazioni che indicavano assembramenti di persone all’interno dei parchi pubblici e dei luoghi di verde attrezzato con giochi per bambini, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura immediata di tutte le aree in questione, parchi e ville fino al 3 aprile salvo proroghe. In particolare, numerose presenze erano state segnalate al Parco urbano di Moderata Durant. Il primo cittadino raccomanda di attenersi rigorosamente alle direttive del decreto governativo, limitando gli spostamenti a casi di comprovata necessità.



