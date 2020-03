Il sindaco denuncia i positivi di Piscopio: «Sono stati irresponsabili»

Segnalati all’autorità giudiziaria: «Non hanno ottemperato alle misure precauzionali malgrado provenissero dalla zona rossa»

«Il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ha provveduto a segnalare all’autorità giudiziaria i cittadini che nei giorni scorsi irresponsabilmente non hanno ottemperato alle misure precauzionali obbligatorie per coloro che sono rientrati nella nostra città provenienti dalle zone rosse». Si legge in una nota stampa diramata dal Comune di Vibo Valentia. «Si tratta di soggetti – prosegue la nota – che sono, poi, risultati positivi alla prova del tampone e che pertanto hanno messo a repentaglio la salute pubblica con il loro comportamento irresponsabile. A conclusione di tutta questa attività amministrativa ho ritenuto necessario portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria questi fatti per le valutazioni del caso».