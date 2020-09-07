Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Il gruppo Costa Crociere ha scelto di riservare le crociere di settembre esclusivamente ad ospiti italiani con itinerari di una settimana e con scalo solo in porti nazionali per riscoprire, in sicurezza, il meglio dell’Italia. Una ghiotta occasione per far entrare anche la Calabria nel business delle crociere. Ma ad approfittarne è solo lo scalo jonico di Corigliano. Nel pacchetto delle mete italiane da visitare rientra infatti anche la nostra regione, che vedrà il primo arrivo della nave “Costa Deliziosa” il prossimo 9 settembre nel porto di Corigliano, a cui seguiranno, settimanalmente, altri tre appuntamenti previsti nei giorni 16, 23 e 30 settembre.
In un comunicato dell’Autorità portuale di Gioia Tauro si sottolinea come, per i crocieristi che hanno deciso di visitare la Calabria, le tappe saranno animate da diverse escursioni, programmate per far conoscere le bellezze paesaggistiche e culturali della regione. Tra queste è prevista la visita al parco archeologico di Sibari, al museo della liquirizia “Amarelli” e al Parco Nazionale della Sila.
La “Costa Diadema”, che salperà invece da Genova il 19 settembre con itinerario il Mediterraneo occidentale, toccherà Civtavecchia, Napoli, Palermo e Cagliari, saltando la costa tirrenica calabrese. Per il porto di Vibo Marina, al centro di località turisticamente attrattive anche a livello internazionale ma lasciato finora privo di interventi di ampliamento e ammodernamento, ci sarà ancora molto da attendere. Al momento risulta scomparso dai radar.