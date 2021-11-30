Il professionista porta sempre con sé la sua Vibo Marina dove ritorna quando è possibile, percorrendo il lungomare con la sua inseparabile bicicletta

Quanta strada posso fare i ragazzi di Calabria, quanta forza e ideali possono venire dalle loro famiglie, dal loro paese, dalla scuola; quante belle idee e grandi passioni possono animare chi conserva la sua terra nel cuore e non ne sa stare lontano.

Ivan De Paola, dopo aver frequentato l’Istituto d’Arte di Vibo, ha cominciato a dedicarsi alla ceramica e alla pittura ma, dentro di sé, sentiva forte il richiamo delle rappresentazioni ed il fascino dei costumi. Ancora giovanissimo intraprende l’attività teatrale, quale attore in varie compagnie recitando, tra l’altro, con Alberto Sordi, Mario Monicelli, Edoardo De Filippo ed infine, stabilmente, nella compagnia di Luca De Filippo, figlio del grande Edoardo, che lo vuole come direttore di Scena apprezzando nel giovane vibonese le grandi capacità, il versatile talento e la passione per il teatro. Ivan inizia così un lavoro complesso e delicato: responsabile di tutta la compagnia teatrale e dell’andamento della commedia e, quando si è in scena, bisogna essere attenti a seguire tutto lo svolgimento dello spettacolo. Ma, in ogni attività, la passione toglie gran parte delle difficoltà.

Da qualche tempo Ivan sembra portare in seno un’altra grande aspirazione: quella di fare il regista, in realtà già attuata in qualche spettacolo, originale anche per la presenza di sue composizioni musicali.

In Italia o all’estero, ovunque il suo lavoro lo porti nei principali teatri, porta sempre con sé la sua Vibo Marina dove ritorna quando è possibile, percorrendo il lungomare con la sua inseparabile bicicletta come se volesse cogliere con il suo sguardo artistico, con lentezza, i fotogrammi della sua gioventù sognando un futuro dignitoso per il suo luogo d’origine.

Nella vita privata è sposato con Antonella Cioli, attrice cinematografica e teatrale di primo piano (“ La Pelle” con regia di Liliana Cavani- 1981), e facente parte di tante compagnie teatrali tra cui quella di Salemme.

Nel 2014, ricevendo il “Premio Porto Santa Venere”, Ivan De Paola ha espresso il desiderio, quando Vibo avrebbe avuto un teatro, di mettere in scena una delle indimenticabili commedie di Edoardo. Da allora sono passati sette anni. Il desiderio di Ivan non si è realizzato, a Vibo manca ancora un teatro.