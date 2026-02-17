Passaggio importante per la tutela del territorio e della legalità ambientale a Vibo Valentia. Il sindaco Enzo Romeo ha ufficializzato la firma della convenzione con l’Anuu (Corpo guardie ittiche, venatorie, ecologiche, ambientali e zoofile), nella persona del presidente Francesco Mercuri, per l'attivazione del servizio di Polizia ambientale integrata.

L'accordo, che avrà una durata di 12 mesi, affida ai volontari dell'Anuu - che opereranno con la qualifica di pubblici ufficiali durante il servizio - il compito di vigilare su aree urbane, extraurbane e sul litorale marino.

Gli obiettivi della convenzione

Le attività spaziano dal contrasto all'abbandono dei rifiuti alla tutela degli animali. In particolare, il servizio si concentrerà su:

Decoro urbano : monitoraggio dell'abbandono di rifiuti e delle deiezioni canine;

: monitoraggio dell'abbandono di rifiuti e delle deiezioni canine; Tutela animale : contrasto al randagismo e ai maltrattamenti;

: contrasto al randagismo e ai maltrattamenti; Emergenza cinghiali : monitoraggio e contenimento della fauna selvatica nelle zone periurbane;

: monitoraggio e contenimento della fauna selvatica nelle zone periurbane; Vigilanza costiera: prevenzione della pesca abusiva e monitoraggio dell'inquinamento marino.

Le dichiarazioni del sindaco Enzo Romeo

Il primo cittadino ha voluto sottolineare come questo accordo rappresenti un cambio di passo nella gestione della città: «Passiamo dalle ordinanze alla concretezza applicativa. Non si tratta di un semplice atto formale: rendiamo finalmente efficaci le regole sul decoro urbano. Il mio indirizzo è chiaro: le guardie opereranno con buon senso e spirito di collaborazione. La priorità è educare: chi sbaglia, ad esempio non raccogliendo le deiezioni canine, la prima volta sarà istruito sull'importanza del gesto. In caso di reiterazione, però, la fermezza sarà massima. Insieme possiamo rendere Vibo una città più vivibile».

I dettagli

Le guardie Anuu opereranno prevalentemente in uniforme, effettuando pattugliamenti sia a piedi che con mezzi dedicati. La convenzione è attualmente in una fase sperimentale e gratuita fino al 30 marzo 2026. Al termine di ogni turno, verrà redatto un rapporto dettagliato per gli uffici comunali, garantendo così un monitoraggio costante dei risultati ottenuti.