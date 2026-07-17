Da lunedì 20 luglio torna pienamente operativo l'ufficio postale di Dasà, dopo gli interventi di ristrutturazione realizzati nell'ambito del progetto Polis di Poste Italiane. La sede di via Aldo Moro riapre con spazi completamente rinnovati e con una gamma ampliata di servizi destinati ai cittadini, che potranno accedere anche alle principali prestazioni della pubblica amministrazione direttamente allo sportello.

I lavori di ammodernamento hanno interessato l'intera struttura, con l'obiettivo di adeguarla agli standard previsti dall'iniziativa promossa da Poste Italiane, nata per «promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio».

L'ufficio si presenta oggi con ambienti completamente rinnovati. La sala destinata all'accoglienza dei clienti è stata arricchita con nuovi arredi e una nuova palette di colori, oltre all'introduzione di una corsia dedicata agli ipovedenti. Sono stati inoltre realizzati interventi orientati alla sostenibilità ambientale, con soluzioni a basso impatto e una nuova illuminazione a basso consumo energetico.

Particolare attenzione è stata riservata anche all'accessibilità. È stato infatti installato uno sportello ribassato, pensato per consentire ai cittadini di usufruire con maggiore comodità sia dei servizi della pubblica amministrazione sia dei tradizionali prodotti e servizi postali.

Grazie al progetto Polis, i cittadini potranno ottenere direttamente allo sportello numerosi documenti e certificazioni. Saranno infatti disponibili i certificati anagrafici e diversi servizi dell'Inps, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello «Obis M».

Tra le principali novità figura anche il servizio dedicato al passaporto. In virtù della convenzione sottoscritta tra Poste Italiane, ministero dell'Interno e ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini «possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio».

L'ufficio postale di Dasà osserverà il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, mentre il sabato sarà aperto fino alle 12.45.

Con il progetto Polis, conclude la nota, Poste Italiane conferma «non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori», rafforzando così la presenza dei servizi pubblici nei piccoli comuni.