Sabato 20 giugno, dalle ore 16, il centro del paese ospiterà esposizioni e dimostrazioni promosse dall’Amministrazione Di Bella per sostenere chi custodisce tecniche, creatività e lavorazioni tramandate nel tempo

Un percorso tra mestieri, sapori e tradizioni per raccontare l’identità di Dinami e valorizzare le eccellenze del territorio. È il senso della manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nino Di Bella, in programma sabato 20 giugno, dalle ore 16, davanti al Comune.

L’iniziativa nasce come momento di promozione delle produzioni tipiche, dell’artigianato e dei saperi locali. Un appuntamento pensato per cittadini, visitatori e appassionati di tradizioni popolari, chiamati a scoprire da vicino il lavoro degli artigiani e dei produttori che custodiscono tecniche, competenze e pratiche tramandate nel tempo.

Artigianato, vino e dolci tipici

Il centro di Dinami ospiterà esposizioni e dimostrazioni dedicate alle realizzazioni degli artigiani locali. Tra le attività previste ci sarà spazio per la falegnameria artigianale, la produzione di vino, i dolci tipici e altre specialità legate alla storia e alle radici della comunità.

Il percorso consentirà ai visitatori di conoscere materiali, tecniche di lavorazione e prodotti che rappresentano una parte importante del patrimonio culturale ed enogastronomico dinamese. Non solo una vetrina, dunque, ma anche un’occasione per avvicinarsi ai mestieri e alle produzioni che continuano a raccontare il legame tra il paese e il suo territorio.

Una vetrina per produttori e artigiani

L’Amministrazione comunale punta a sostenere le realtà produttive locali, offrendo visibilità ad aziende, artigiani e produttori che contribuiscono alla crescita economica e culturale della comunità. La manifestazione intende anche favorire il turismo legato alle eccellenze del territorio, mettendo in rete competenze e risorse che fanno parte dell’identità del paese.

L’appuntamento sarà anche un momento di incontro e condivisione, pensato per rafforzare il rapporto tra passato e presente, tra tradizione e innovazione. Un modo per riscoprire saperi antichi e, allo stesso tempo, valorizzarli come risorsa attuale per la comunità.

Lo slogan scelto per la manifestazione, "Un evento da vivere, scoprire e sostenere", sintetizza lo spirito dell’iniziativa: celebrare le radici, le tradizioni e i prodotti che rendono riconoscibile il territorio di Dinami.