Un calendario di tre appuntamenti tra mostre, musica e gastronomia animerà il paese, con l’obiettivo di coinvolgere giovani, cittadini e visitatori e rafforzare il legame con la propria identità

Un agosto nel segno della tradizione, della cultura e della valorizzazione del territorio. È quello proposto dalla Pro Loco Tre Colli Dinami APS, in collaborazione con il Comune di Dinami, attraverso un calendario di appuntamenti pensato per raccontare le identità locali, promuovere le eccellenze e creare occasioni di incontro per residenti, emigrati e visitatori.

Il cuore del programma sarà lunedì 3 agosto, quando a partire dalle 19, in Piazza Capitano Scarano a Monsoreto, andrà in scena “Le Meraviglie dell’Artigianato”. Un appuntamento che vuole riportare al centro dell’attenzione i saperi e le competenze custodite dalla comunità.

Sarà una serata dedicata ai maestri artigiani del territorio, chiamati a mostrare al pubblico le proprie opere e le antiche tecniche di lavorazione. Un patrimonio di conoscenze che, come sottolineano gli organizzatori, è stato «tramandato di generazione in generazione» e rappresenta «l’identità della nostra comunità».

Non soltanto una manifestazione, dunque, ma un’occasione per riflettere sul futuro di mestieri che rischiano di scomparire. Proprio dall’iniziativa del 3 agosto nasce infatti una proposta destinata a guardare oltre l’estate: la Pro Loco Tre Colli Dinami e il Comune di Dinami stanno valutando la possibilità di avviare un percorso per la creazione di una scuola professionale dell’artigianato.

L’obiettivo è trasmettere alle nuove generazioni i mestieri tradizionali e impedire che figure professionali considerate preziose possano scomparire definitivamente.

«Investire nella formazione significa investire nel futuro del territorio», sottolineano dalla Pro Loco, indicando nella formazione dei giovani uno degli strumenti per preservare un patrimonio fatto di «manualità, passione e competenze» e, allo stesso tempo, creare nuove opportunità per i ragazzi.

Il progetto si inserisce quindi in una visione più ampia, nella quale la tutela delle tradizioni diventa anche una prospettiva di sviluppo. L’artigianato non viene presentato soltanto come memoria del passato, ma come un possibile patrimonio da trasformare in competenza, formazione e opportunità professionale.

Il calendario proseguirà poi giovedì 6 agosto con “Scatti d’Orgoglio”, una mostra fotografica accompagnata dalla musica. Attraverso immagini e testimonianze, l’iniziativa sarà dedicata alla storia, ai luoghi e alle emozioni del territorio, costruendo un racconto per immagini della comunità e delle sue radici.

A chiudere il programma sarà invece lunedì 17 agosto a Dinami la tradizionale “Gara del Dolce”. Una serata all’insegna della festa e della condivisione, con protagonisti i dolci della tradizione locale, la creatività dei partecipanti e momenti di intrattenimento rivolti a grandi e piccoli.

Tre appuntamenti diversi per contenuti e linguaggi, ma uniti da un unico filo conduttore: raccontare l’anima di Dinami e delle sue comunità attraverso ciò che il territorio custodisce e vuole tramandare.

La Pro Loco sottolinea infatti come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini possa trasformarsi in «un'occasione concreta di crescita, promozione e valorizzazione del territorio». Una sinergia che punta a rendere le iniziative estive non soltanto momenti di aggregazione, ma anche strumenti per rafforzare il senso di appartenenza e promuovere l’identità locale.

L’amministrazione comunale di Dinami, dal canto suo, rinnova il proprio sostegno alla Pro Loco Tre Colli Dinami APS per l’impegno nell’organizzazione di iniziative dedicate alla cultura, alle tradizioni e all’identità della comunità.

L’invito è rivolto a cittadini, emigrati e visitatori, chiamati a partecipare agli appuntamenti e a vivere un’estate nel segno dell’«orgoglio e dell’amore per la nostra terra».