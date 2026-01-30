Sarà Vibo Valentia il teatro dell'annuale Marcia della Pace promossa dall'Azione cattolica italiana della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, in collaborazione con la Consulta delle Aggregazioni laicali diocesane. L'appuntamento, dal titolo “Terra della Pace”, è per domani 31 gennaio. Il ritrovo e l'accoglienza dei partecipanti sono previsti alle 15.15, presso l'oratorio “Centro giovanile salesiano “Don Bosco”. Subito dopo si darà il via alle attività e, alle 16.30, partirà la Marcia della Pace 2026 vera e propria tra le vie della città capoluogo di provincia. L'arrivo è programmato davanti alla chiesa parrocchiale “Santa Maria la Nova”, intermezzato da una breve sosta in piazza Martiri d'Ungheria, in questo caso per lo svolgimento delle attività tematiche. L'evento “Terra della Pace” terminerà alle 18.30 circa con un momento di preghiera e le conclusioni finali all'interno dello stesso edificio sacro.

«Questo momento, diventato ormai da anni un appuntamento fisso dell’Azione cattolica - sottolineano al riguardo i promotori dell’iniziativa - rappresenta un significativo spaccato diocesano, capace di coinvolgere l’intera comunità ecclesiale. La Marcia verrà proposta a tutti i bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti delle parrocchie, dei movimenti e delle associazioni ecclesiali presenti nella nostra diocesi. Vista l'importanza della manifestazione - aggiungono - e il particolare momento storico che stiamo vivendo, con l'intensificarsi di intimidazioni verso amministratori e attività lavorative, l'Azione cattolica e tutte le Aggregazioni laicali cattoliche presenti nel territorio si dimostrano sempre più convinte della necessità di ritrovarsi insieme come Chiesa per manifestare e testimoniare la pace. Per tali ragioni - concludono - si invita tutta la comunità diocesana e le associazioni a partecipare e ad aderire all'evento, per camminare insieme per la pace, quale valore fondamentale di solidarietà, libertà e dignità umana».