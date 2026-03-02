L’iniziativa sarà illustrata il 3 marzo nella sede di Confindustria. Coinvolti Liceo scientifico, Questura, Vigili del Fuoco, Protezione civile e psicologi. Previsti moduli dedicati a comportamenti corretti, consapevolezza del pericolo e gestione delle criticità in contesti a rischio

La strage di Crans-Montana, con il devastante e velocissimo incendio che è costato la vita a 41 persone, in maggioranza giovanissime, ha profondamente sconvolto l’opinione pubblica italiana e ha acceso un riflettore accecante sulla sicurezza nei locali pubblici e sui comportamenti da tenere per salvaguardare l’incolumità propria e altrui.

Su questa premessa, la sezione vibonese dell’Associazione nazionale costruttori edili ha elaborato un progetto rivolto principalmente ai ragazzi e alle ragazze, affinché vengano formati in maniera efficace sulla sicurezza e sulle precauzioni da adottare per potersi “difendere” in situazioni a rischio, anche quando il pericolo non è immediatamente percepibile.

Il progetto, denominato “Costruiamo ANChE Sicurezza”, promosso dall’Ance di Vibo Valentia e destinato agli studenti delle scuole superiori del territorio, verrà presentato domani, martedì 3 marzo, nella sede di Confindustria Vibo, in via Veneto 3.

All’incontro con la stampa parteciperanno i partner istituzionali dell’iniziativa: il Liceo Scientifico «G. Berto», la Questura di Vibo Valentia, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la Protezione civile – associazione Augustus – e Sipem Sos Calabria.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate le finalità educative e i contenuti dei moduli formativi del progetto, che partirà in forma pilota in collaborazione con il Liceo Scientifico per poi coinvolgere le altre scuole del territorio.

L’iniziativa vedrà la partecipazione attiva delle istituzioni che operano quotidianamente sul fronte della tutela e della prevenzione. Un’alleanza istituzionale che coinvolge Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Protezione civile e professionisti psicologi dell’età evolutiva, con l’obiettivo di mettere le rispettive competenze al servizio dei giovani in un percorso strutturato di educazione civica, prevenzione e responsabilità sociale.