L’estate, si sa, è la stagione in cui, oltre che nuovi amori, si intrecciano anche nuove amicizie. Al riguardo è bello raccontare quella nata fra due ragazzi, Antonio e Antonino, il primo di Mileto e il secondo giunto nella cittadina normanna per trascorrere le vacanze con i propri genitori, da decenni emigrati in nord Italia. In queste settimane i due si sono conosciuti e frequentati all’interno del Parco urbano Nicholas Green, condividendo momenti di gioco e di sana aggregazione sociale. Ad un certo punto, però, le vacanze sono finite e Antonino è dovuto ripartire con mamma e papà. Una storia come tante, si direbbe, se non fosse per un particolare che sta commuovendo e facendo riflettere tutti coloro che, in questi giorni, si stanno ritrovando a frequentare l’area verde attrezzata. Chiunque si appresta ad entrare, infatti, non manca di notare un foglio affisso sul cancello di entrata. È stato scritto di proprio pugno e poco prima della partenza dallo stesso Antonino, indirizzato all’amichetto e compagno di giochi, incontrato quest’estate in Calabria.

«Ciao Antonio, sono il tuo amico Antonino. In questi giorni ti ho aspettato qui al parco per giocare insieme - si legge - e sono molto dispiaciuto che non siamo riusciti a salutarci prima della mia partenza. Ti ho scritto messaggi su Roblox (una piattaforma social per videogiocatori, ndr) e per leggerli magari fatti aiutare dalla tua mamma. Sul mio account trovi già la chat. Spero lieggerai così ci teniamo in contatto. In ogni caso spero di rincontrarti il prossimo anno qui al parco Nicholas Green. Ti voglio bene, il tuo amico Antonino». Parole semplici, quelle indirizzate dal giovane al compagno di giochi, che al netto del gesto compiuto assumono i contorni di un vero e proprio inno all’amicizia, fungendo da insegnamento anche per gli adulti. Al riguardo giungono le parole rivoltegli in queste ore dal presidente della Cooperativa sociale “Atena servizi”, Cristian Vardaro, a cui il Comune di Mileto ha assegnato la gestione dello spazio pubblico. «Con orgoglio e immenso piacere - afferma - ho letto il saluto che hai lasciato ad Antonio. Sono questi i messaggi che ci devono far riflettere e spingere, soprattutto noi grandi, a coltivare, rafforzare e insegnare i sani valori dell’amicizia e dello stare insieme. Antonino, proverò a parlare con la mamma di Antonio affinché la vostra amicizia continui attraverso la chat di Roblox e faremo di tutto per farti trovare il parco ancora più bello ed accogliente, dove poter coltivare la tua amicizia con Antonio. A presto». A questo punto non ci resta che attendere la prossima estate, sicuri che l’amicizia tra i due ragazzi è destinata a proseguire, al di là delle distanze chilometriche.