Il gruppo etno-folk nato nel 2023 è formato da giovanissimi musicisti tra i 17 e i 20 anni. Dopo i primi singoli e il tour estivo, li attendono il palco di Kaulonia, l’uscita dell’album d’esordio e a settembre l’Aia Folk Festival di Novi di Modena

Sono giovanissimi e già questo sarebbe un motivo per incoraggiarli: si chiamano Kantarè.

Il sodalizio musicale etno-folk del Vibonese nasce nel 2023: 5 studenti della stessa classe nel liceo musicale Vito Capialbi, uniti dalla passione per la musica oltre che da una grande amicizia:

Luca Barba, 20 anni, basso elettrico (di Pizzoni); Francesco Annetta, 20 anni, organetto e voce (di Gerocarne); Vincenzo Timpano, 20 anni, fiati e sassofono (di Limbadi); Samuele Barbuto, 20 anni, violino e lira calabrese (di Piscopio); Francesco Pantera, 20 anni, chitarra e voce (di Triparni); e il giovanissimo Rocco Zinnà, 17 anni, alle percussioni (di Limbadi).

I ragazzi provano, si divertono e si accorgono che fanno divertire un pubblico sempre più numeroso che nota in questi ragazzi un entusiasmo che porta una ventata di freschezza. Studiano e cercano di inserirsi nell'alveo della musica popolare con una visione moderna, rispettando però la tradizione.

I primi singoli e il tour estivo

Nel 2025 i primi due singoli di grande successo, “La luna fice vantu” e “Saltarello”, che rappresentano l'inizio del percorso discografico dei Kantarè. Iniziano il tour estivo e riscuotono un buon successo ovunque vengono chiamati a suonare.

Quest'anno è arrivata la chiamata del “Kaulonia Tarantella Festival”, dove i nostri apriranno una delle serate.

Il 20 agosto esce “Genesis”

Data importantissima per i Kantarè è poi il 20 agosto perché uscirà il loro primo album dal titolo “Genesis”, disponibile su tutte le piattaforme musicali.

E non è finita qua: il 25 settembre i Kantarè saranno protagonisti dell'Aia Folk Festival a Novi di Modena, dove rappresenteranno la Calabria, dove porteranno la freschezza della loro identità musicale.