Studenti e docenti della scuola diretta da Antonello Scalamandrè protagonisti di esperienze internazionali tra Spagna, Romania e Austria

La 9^ edizione degli #ErasmusDays, in programma in tutta Europa dal 13 al 18 ottobre 2025, ha visto anche il Liceo Capialbi di Vibo Valentia celebrare la Festa dell’Europa in un’Aula Magna gremita di studenti e docenti. L’iniziativa ha rappresentato un momento di condivisione e di rendicontazione delle esperienze Erasmus+ realizzate durante l’anno scolastico 2024/2025.

La giornata si è aperta con gli inni nazionali di Spagna e Italia, eseguiti dagli studenti del Liceo Musicale sotto la direzione del Maestro Diego Ventura. Successivamente, il dirigente scolastico Antonello Scalamandrè ha sottolineato l’importanza dei programmi Erasmus+ nella formazione del cittadino europeo, evidenziando come questi strumenti siano oggi più che mai fondamentali, alla luce degli scenari internazionali. Il dirigente ha anche dato il benvenuto alla delegazione di studenti e docenti proveniente da León (Spagna).

L’iniziativa è stata coordinata dal team Erasmus+ del Liceo Capialbi — le docenti Bruni, Carnovale, D’Argenio e Sabàno — in collegamento con le scuole partner: Novaschool Medina Elvira di Granada (Spagna), Virgin Madgearu Economic College di Ploiești (Romania) e HLW 19 di Vienna (Austria).

Gli studenti protagonisti delle mobilità di gruppo e i docenti impegnati in Job shadowing e corsi di formazione all’estero hanno condiviso risultati, emozioni e competenze acquisite, offrendo un resoconto diretto dell’esperienza multiculturale vissuta. La scuola, accreditata Erasmus+ fino al 2027, punta a consolidare la mobilità di studenti e personale, contribuendo a costruire uno spazio europeo dell’istruzione e aumentando le competenze e la motivazione di tutti i partecipanti.

Anche il Liceo Coreutico ha offerto il proprio contributo con una performance guidata dalla professoressa Daniela Ruggiero, mentre la delegazione spagnola di sei studenti e due docenti ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta e per l’opportunità offerta dalle famiglie e dagli studenti del Capialbi.

L’agenda internazionale del Liceo prosegue oggi con una delegazione di 16 studenti e 4 docenti diretti a Vienna per esperienze di Group Mobility e Job Shadowing, mentre un gruppo sarà a Bruxelles dal 20 al 27 ottobre. A fine mese due studentesse vivranno una Long Mobility di 33 giorni a Granada, affiancate da sei docenti in corso di lingua spagnola e metodologia innovativa. Sempre a Granada, circa 20 studenti frequenteranno una settimana di formazione presso il Campus bilingue. Infine, i sei studenti italiani che oggi hanno ospitato i colleghi di La Robla/León saranno a loro volta ospitati in Spagna dal 3 al 10 novembre.

Con oltre cento mobilità studentesche e una ventina di mobilità per lo staff previste entro fine 2025, il Liceo Capialbi conferma la propria vocazione all’internazionalizzazione, proseguendo anche nel 2026 con nuovi progetti, tra cui uno stage VET a Palma di Maiorca della durata di 1 o 3 mesi.