Di fronte alla serie di intimidazioni che negli ultimi giorni ha colpito aziende e un esponente della giunta Romeo, la ferma condanna di associazioni e sindacati

Continuano le reazioni di condanna di fronte alla raffica di intimidazioni che sta interessando il territorio vibonese. Prese di posizione da parte di associazioni, sindacati e rappresentanti istituzionali che esprimono altresì solidarietà nei confronti delle imprese e degli esponenti politici colpiti negli ultimi giorni.

Cisal: «Vibo ha bisogno di sentire forte la presenza dello Stato»

La Cisal Calabria e la Cisal Vibo Valentia intervengono esprimendo «la nostra piena vicinanza alle aziende colpite, ai loro titolari, ai lavoratori e alle famiglie che da quelle imprese traggono dignità e sostentamento — dichiara Vitaliano Papillo, commissario regionale e segretario provinciale della Cisal —. Solidarietà ferma anche all’assessore Marco Talarico, destinatario di una vile minaccia recapitata nel suo ufficio in Comune».

«Confidiamo nel lavoro che Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Prefettura e della Questura, stanno svolgendo con la consueta professionalità — prosegue Papillo —. Le indagini in corso e la convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica testimoniano un impegno serio che merita il sostegno di tutta la comunità».

«L’auspicio — aggiunge il commissario regionale — è che a questo impegno possa accompagnarsi un rafforzamento dei presidi e delle risorse a disposizione di chi opera sul campo. Vibo Valentia ha bisogno di sentire forte la presenza dello Stato, e quella presenza la incarnano in primo luogo le donne e gli uomini in divisa, che vanno sostenuti con ogni mezzo necessario».

La Cisal Calabria e la Cisal Vibo Valentia confermano la propria partecipazione alla fiaccolata mariana in programma questa sera, alle 21:00, nella zona industriale e con partenza nei pressi degli studi di LaC TV, promossa dalla parrocchia Gesù Salvatore di Vena di Jonadi e guidata dal vescovo Attilio Nostro. «La nostra presenza alla fiaccolata vuole essere un segno concreto di adesione a una mobilitazione che unisce comunità ecclesiale, istituzioni, mondo produttivo e cittadinanza — conclude Papillo —. Vibo Valentia ha bisogno di una risposta corale, e la Cisal intende esserne parte attiva, accanto a chi lavora, a chi fa impresa e a chi serve le istituzioni con dedizione».

Lions Vibo: «Società civile stanca e pronta a schierarsi»

«Dispiace molto leggere quanto sta accadendo e come Lions Club Vibo Valentia voglio esprimere a nome di tutti la più ferma condanna per i gravi episodi di minaccia riportati dalla stampa e manifesta piena e convinta solidarietà all’amico e socio Marco Talarico». Così il presidente del Lions Club di Vibo Valentia, Domenico Caporale, che aggiunge: «Siamo certi che Marco continuerà a svolgere il proprio impegno con determinazione e senso delle istituzioni, e come amici gli saremo accanto, uniti, nel segno del forte legame che ci contraddistingue. Al contempo, auspichiamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto di ieri e su quanto sta accadendo nel nostro territorio, affinché episodi di questo genere non trovino spazio nella nostra comunità. Facendomi interprete dei sentimenti di tutti i soci del Lions Club di Vibo Valentia, nel confermare stima e vicinanza sincera all’assessore comunale Marco Talarico – conclude il presidente Caporale – inoltre confermo che come Club aderiamo alla fiaccolata già programmata per questa sera alle ore 21.00 organizzata dalla Parrocchia di Gesù Salvatore con in processione la Madonna, ritenendola l’occasione giusta per far comprendere che la società civile è stanca ed è pronta a schierarsi senza indugio alcuno dalla parte della legalità».

La vicinanza di Uir

Vicinanza all’assessore comunale di Vibo è stata espressa dalla sezione “Paduano” di Vibo Valentia dell’UIR (Unione Insigniti al Merito della Repubblica): «Marco Talarico non è soltanto una figura istituzionale di primo piano, ma è unanimemente riconosciuto come una persona, un professionista di specchiate qualità, un uomo che, da Cavaliere della Repubblica quale egli è e componente di questa Sezione, ha scelto di impegnarsi nella vita pubblica con equilibrio e senso delle istituzioni. Consapevole dello spessore umano e istituzionale, la sezione vibonese dell’Unione Insigniti al Merito della Repubblica intende esprimere profonda solidarietà all’uomo prima ancora che al ruolo istituzionale che ricopre». Così si legge nella nota a firma del presidente della sezione UIR di Vibo Valentia, Maurizio Bonanno, che prosegue: «Facendomi interprete dei sentimenti degli Insigniti vibonesi, intendo esprimere pubblicamente sincera e profonda solidarietà, nella considerazione che il grave atto intimidatorio rappresenta un attacco alla sicurezza, alla legalità, al principio stesso secondo cui chi ricopre un ruolo pubblico deve poterlo fare senza temere per la propria incolumità. Confidiamo nel ruolo delle Forze dell’Ordine certi che le indagini sono in corso facciano piena luce sull’episodio, individuando rapidamente i responsabili – aggiunge il presidente dell’UIR di Vibo Valentia – a conferma del fatto che lo Stato, ancora una volta, è presente e vigile. Ma è altrettanto necessario che la comunità esprima una condanna ferma e unanime di ogni forma di intimidazione».