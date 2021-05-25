Una solenne celebrazione si svolgerà questa sera alle ore 19 nella piazza antistante la Chiesa, annullati invece i tradizionali festeggiamenti a causa della pandemia

Un’antica leggenda racconta che Bernardino Belladonna, navigatore genovese, tornando da Costantinopoli, portava sulla sua navicella un quadro bizantino di Maria SS. C’erano con lui dei marinai e una donna con il suo bambino. Una tempesta improvvisa mise in serio pericolo la loro vita; non sapevano come fare e disperati chiesero aiuto alla Madonna, invocandola in nome dell’innocente bambino che il capitano Belladonna alzava fra le braccia. Pregando, Le promisero che se fossero usciti salvi dalle “onde tempestose” avrebbero costruito una piccola Chiesa dove la Vergine Santa potesse essere degnamente onorata e venerata. Stava a Lei scegliere la zona prediletta e compiere il salvataggio, il luogo dove sarebbero approdati l’avrebbero denominato Postosalvo. La Vergine accolse la preghiera e la nave approdò nella nostra zona, che da Postosalvo venne successivamente denominata Portosalvo. I marinai scesero a terra con il quadro; lasciarono del danaro per l’acquisto di un piccolo pezzo di terra e affidarono il quadro ai pochissimi abitanti della zona che, per custodirlo edificarono una chiesetta. Fonti storiche attestano che fu Domenico Lombardi Satriani a promuovere ed accrescere il culto della Beata Vergine di Porto Salvo; nel 1846 commissiona a Nicola Corrado da Dasà la statua della Vergine che lo scultore ricava da un tronco di ulivo; la Vergine Maria sin dall’ora verrà solennemente festeggiata il Martedì successivo alla Pentecoste. Anche Luigi Lombardi Satriani, figlio di Domenico, mantiene vivo il culto della Madonna di Porto Salvo, scrive la Novena, altre preghiere ed inni tuttora recitati; dota la statua delle corone d’argento che l’adornano nei giorni di festa.

Causa Covid anche quest’ anno sono stati annullati i tradizionali festeggiamenti che prevedevano oltre la Processione per le vie del paese, numerosi spettacoli musicali, fuochi d’artificio, luminarie e il luna park. Questa sera, martedì 25 maggio, giorno della Festa, è in programma una solenne celebrazione alle ore 19 nella piazza antistante la chiesa di Porto Salvo. [Guarda foto in basso]