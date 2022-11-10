Il cavallo di razza Paint, cresciuto nell’allevamento di Simone Nardi, ha ottenuto diversi primi posti

Anche la provincia di Vibo Valentia in vetrina nell’ambito di Fieracavalli, il salone di riferimento per il settore giunto alla sua 124ma edizione. L’evento ha vantato la partecipazione di oltre 2mila cavalli di 60 diverse razze. Tra i territori degnamente rappresentati anche le Serre, più specificatamente Simbario. L’attività di Simone Nardi, infatti, ha conquistato importanti riconoscimenti grazie al puledro di razza Paint di nome Sheza White Cookie, nato e cresciuto nell’allevamento di Nardi. Il quadrupede ha ottenuto il primo posto Futurity 2022 Paint horse club Italia. Primo posto Special event ppen e primo posto anche nella sezione in Amator yearling stallion e grand champion special event apha amator 2022. [Continua in basso]

Lo stallone, importato direttamente dagli Stati Uniti, ha ottenuto anche un prezioso terzo posto Special event apha stallion. Tantissime sono state le richieste dei proprietari di fattrici della razza Paint di tutta Italia per acquistare monte dei campioni per il 2023. I proprietari e i collaboratori della Simone ranch ringraziano gli organizzatori degli eventi e in modo particolare il trainer Damiano Righetti.

