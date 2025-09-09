Il Comune in collaborazione con il Comando provinciale del Corpo ha lanciato una selezione pubblica per formare l'elenco del personale volontario. Ecco i requisiti richiesti

Il Comune di Filadelfia, in collaborazione con il Comando dei vigili del fuoco di Vibo Valentia, ha lanciato una selezione pubblica per formare l’elenco del personale volontario del distaccamento comunale. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione locale, è – si legge in una nota – «un’occasione per i giovani che desiderano contribuire attivamente alla sicurezza del proprio territorio attraverso un ruolo attivo nel sistema di protezione civile e nelle attività di prevenzione, soccorso e supporto in caso di emergenze».

Le domande di iscrizione, che devono essere presentate al Comando provinciale tramite il Comune di Filadelfia, dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’8 ottobre 2025. Tra i requisiti essenziali, i candidati devono possedere la cittadinanza italiana, un diploma di scuola media inferiore, un’età compresa tra i 18 e i 45 anni e idoneità psicofisica. Sono richiesti anche requisiti di moralità e una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

La sindaca di Filadelfia, Anna Bartucca, ha sottolineato come l’avviso non sia solo un’iniziativa di sicurezza civile, ma anche una risposta concreta alle problematiche giovanili: «Questo avviso rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione che l’amministrazione riserva alle problematiche dei nostri giovani, non necessariamente filadelfiesi», ha dichiarato la sindaca. Per questo motivo, l’invito a partecipare è esteso non solo ai residenti di Filadelfia, ma anche a quelli dei comuni limitrofi, come Capistrano, Francavilla Angitola, Maierato, Monterosso, Pizzo e Polia.

L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: rafforzare il Corpo dei vigili del fuoco e, allo stesso tempo, incentivare i giovani a rimanere nel territorio. «Entrare nei volontari dei vigili del fuoco – aggiunge la sindaca – non significa solo fornire un aiuto concreto in situazioni di emergenza, ma anche intraprendere un percorso formativo e umano altamente significativo. I volontari, infatti, riceveranno una preparazione tecnica e operativa di alto livello imparando a lavorare in squadra e a gestire situazioni complesse. La preparazione dei volontari, inoltre, è finalizzata a metterli nelle condizioni di operare con spirito di responsabilità e servizio».

Per la sindaca Bartucca, insomma, si tratta di un’esperienza che «può rappresentare una base solida per future carriere nel settore pubblico o nei corpi di sicurezza e che, in alcuni casi, può essere anche valutata come titolo o punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici».