Il 13 novembre debutta “Brecce” all’Auditorium comunale, con la direzione artistica di Andrea Naso. In cartellone anche Giuseppe Pambieri, Pamela Villoresi, Rosalia Porcaro e Ninni Bruschetta, oltre a sei domeniche dedicate alle famiglie

«Il teatro, al pari della letteratura, della musica, dell’arte e di qualsiasi espressione culturale, non può che essere considerato come una piccola fonte di luce nell’orizzonte fosco del nostro tempo». Così il direttore artistico Andrea Naso presenta Brecce, la stagione teatrale 2026-2027 di Dracma, al via venerdì 13 novembre alle 20:45 all’Auditorium comunale di Filadelfia. Ad aprirla sarà Vladimir Luxuria, in scena con Tommaso Bernabeo in Princesa, per la regia di Fabrizio Coniglio.

Il titolo della stagione si ispira a una frase di Antonin Artaud riportata dagli organizzatori, «Il teatro è la breccia attraverso cui la realtà si rivela». Da novembre ad aprile sono in programma venti appuntamenti tra prosa, danza, musica e teatro per le famiglie. Gli spettacoli attraversano temi come la ricerca della propria identità sessuale e affettiva, il linguaggio di genere, i rapporti umani e la dipendenza dall’intelligenza artificiale. «Tanti appuntamenti di vario genere, forma e ispirazione, come piccole Brecce appunto, che noi apriamo nelle crepe multiformi del quotidiano», spiega Naso, «nella speranza che diventino presto varchi percorribili da moltitudini umane e dalle nuove generazioni soprattutto, a cui molto oggi è stato tolto».

A novembre la danza di Ramificazioni Festival

Dopo il debutto con Princesa, il 14 e il 21 novembre l’Auditorium ospiterà Ramificazioni Festival, nato nel 2017 e diretto dal danzatore e coreografo Filippo Stabile. Sabato 14 novembre alle 19:30 andrà in scena Arvo Pärt vs David Bowie, con Davide Storto, Fernanda Urgese, Bakit Zerilli, Lea My e Marika Andrioli. Il concept e la coreografia sono di Roberta Ferrara e Gianni Notarnicola. Sabato 21 novembre alle 19:30 sarà la volta di Eterno Pino della ResExtensa Dance Company, con ideazione e direzione artistica di Elisa Barucchieri.

In entrambe le giornate, dalle 16, Filippo Stabile condurrà Corpi in dialogo. Il programma prevede incontri con le compagnie degli spettacoli serali e attività aperte a performer e appassionati dai 15 anni in su.

Da Annalisa Insardà a Cecilia Herrera, gli spettacoli di fine anno

Venerdì 27 novembre andrà in scena Parole Femmine, di e con Annalisa Insardà, per la regia di Andrea Naso e con produzione Dracma. Venerdì 4 dicembre Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi interpreteranno Gin Game di Donald L. Coburn, per la regia di Gianpiero Francese.

Venerdì 18 dicembre Cecilia Herrera porterà in scena Rinascerò – Quando Milva incontrò Piazzolla. Con lei i musicisti Pablo Corradini, Carlo Michini, Roberto Della Vecchia e Davide Moro e i danzatori Walter Venturini e Javier Ghiraldiù.

Da gennaio ad aprile, da Rosalia Porcaro a Goldoni

La stagione riprenderà venerdì 8 gennaio 2027 con Ridi, piangi ti ecciti, di e con Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli. Venerdì 22 gennaio Rosalia Porcaro porterà sul palco il tema dell’intelligenza artificiale con Donne da buttare Ovvero AlessI.A., scritto con Francesco Burzo e diretto da Barbara Terrinoni.

Venerdì 5 febbraio toccherà a Prove Aperte, scritto e diretto da Max Mazzotta, in scena con Paolo Mauro e Graziella Spadafora. Venerdì 26 febbraio sarà la volta di Goodbye Horses, di e con Dalila Cozzolino, affiancata da Gianfranco De Franco, Mario Russo e Lorenzo Guerrieri. La regia è di Cozzolino e Guerrieri.

Venerdì 5 marzo Graziano Piazza e Daniele Ronco saranno i protagonisti di Life is a flower, per la regia di Raffaele Latagliata. Venerdì 19 marzo Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis interpreteranno La firma, con la regia di Claudio Fava.

Venerdì 2 aprile andrà in scena Anna dei Miracoli di William Gibson, con Mascia Musy, Anna Mallamaci, Elisa Lucarelli e Tommaso Bernabeo. L’adattamento e la regia sono di Emanuela Giordano. A chiudere la stagione, venerdì 23 aprile, sarà Smanie per la villeggiatura di Carlo Goldoni, con Stefano Artissunch, Stefano De Berardin, Stefano Tosoni, Laura Graziosi e Lorenzo Artissunch. La regia è di Stefano Artissunch.

Sei appuntamenti per le famiglie

La rassegna Domenica a Teatro? prenderà il via il 22 novembre con Cappuccetto Red, interpretato da Julia Borretti e Agnese Chiara D’Apuzzo, per la regia di Titta Ceccano. Il 13 dicembre seguirà Pinocchio, con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco ed Enrica Zampetti. La regia, la drammaturgia e la coreografia sono di Luana Gramegna.

Il 17 gennaio andrà in scena Ida e la bambina nuova, di e con Marta Zotti. Il 14 febbraio sarà la volta di Gedeone Cuor di Fifone, con Maurizio Azzurro, che firma anche la regia, e Luigi Savinelli. Il 14 marzo arriverà Il menù di Re Artù, con Stefano Cutrupi, Annalisa Schiavone e Antonio Straffalaci, per la regia di Renzo Pagliaroto e con produzione Dracma.

L’ultimo appuntamento, l’11 aprile, sarà Come il brutto anatroccolo, con Alessandra Ardito, Delia De Marco e Giuseppe Marzio. Il testo e la regia sono di Sandra Novellino e Delia De Marco.

Tutti gli spettacoli si terranno all’Auditorium comunale di Filadelfia. Il cartellone serale inizierà alle 20:45, con l’eccezione degli spettacoli di Ramificazioni Festival, alle 19:30. I sei appuntamenti di Domenica a Teatro? cominceranno alle 17:30. La stagione è organizzata da Dracma con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e del Comune di Filadelfia.