Via libera dall’amministrazione comunale di Filogaso al progetto definitivo per la realizzazione di un impianto. Responsabile unico del procedimento è stato nominato il geometra Giuseppe Mari

Via libera dall’amministrazione comunale di Filogaso al progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza per un quadro economico dell’intervento pari a una spesa complessiva di 222.845,23 euro, di cui 22.290,00 euro a carico del Comune di Filogaso. Sempre il Comune si riserva di inserire l’intervento nel Piano triennale delle opere pubbliche, nonché di iscrivere a bilancio la quota di cofinanziamento di 22.290,00 e le somme occorrenti ad assicurare la manutenzione dell’impianto di videosorveglianza, fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione dell’intervento, a seguito di concessione del finanziamento. Responsabile unico del procedimento è stato nominato il geometra Giuseppe Mari. Il via al progetto definitivo è arrivato tramite l’approvazione di una apposita delibera di giunta comunale. Nel documento, l’esecutivo spiega che «il decreto legge del 20 febbraio 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, indica, tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria l’installazione di sistemi di videosorveglianza, da prevedersi nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra il prefetto e il sindaco. Per la realizzazione di tali impianti da parte dei Comuni, è stata autorizzata, per l’anno 2022, la spesa di 36 milioni di euro. [Continua in basso]

Nella delibera, l’esecutivo fa quindi presente che la richiesta di finanziamento da parte dell’amministrazione comunale è «a valere sulle risorse finanziarie fissate in 36 milioni di euro per l’anno 2022, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze». Possono, pertanto, produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i soli Comuni che hanno sottoscritto i suddetti Patti per l’Attuazione della Sicurezza Urbana (il Comune di Filogaso lo ha sottoscritto con la Prefettura il 6 maggio 2018) che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra comunale» e che «intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto non si sovrappone con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni».

