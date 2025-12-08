Natale ricco di iniziative per l’associazione Onlus di Filogaso intitolata alla piccola Matilde Cugliari, la bimba di nove anni morta nel dicembre del 2019 a causa di una malattia incurabile. La rassegna “ La Magia del Natale” prenderà il via questa sera 8 dicembre, alle 18, nel giorno del sesto anniversario del suo trapasso terreno e della festa dell’Immacolata Concezione di Maria, con l’accensione di “Via del vischio” e altri momenti di sana aggregazione sociale, in un’atmosfera magica e tutta da vivere, soprattutto per i più piccini. Alla cerimonia di accensione delle luci e di predisposizione degli addobbi natalizi parteciperanno anche le massime autorità cittadine, papà Alessio, mamma Maria Silvaggio, il fratellino Danilo e la sorellina Clarissa. Domani 9 dicembre, invece, nel cortile della locale scuola elementare dell’Istituto comprensivo “G. Rodari” si compirà il suggestivo e consueto rito di accensione dell’albero di Natale, piantato tempo fa proprio in memoria della piccola Matilde.

Alla cerimonia parteciperanno anche gli alunni delle varie classi della scuola. La Magia del Natale proseguirà il prossimo 21 dicembre, a partire dalle 16.30, con la classica “zeppolata” e l’arrivo a Filogaso Babbo Natale. Un pomeriggio incantato per grandi e piccini, allietato dalle animazioni di “Mamma che festa” - con il laboratorio delle letterine per il mitico Santa Claus, la mascotte Labubu e il Glitter bar scintillante - e la degustazione di crepes con nutella e pop corn. L’appuntamento conclusivo è, infine, previsto 6 giorni dopo, il 27 dicembre, quando nel segno della bambina si svolgerà la terza edizione del Presepe vivente. Un viaggio nella tradizione, tra profumi e sapori antichi, dove ai valori autentici della natività di Gesù si affiancheranno salutari momenti culinari, quali la degustazione di prodotti tipici, tra cui i classici panini farciti con salsicce del luogo. Il ricavato de La Magia del Natale sarà devoluto ai reparti oncologici pediatrici. Del resto, l’associazione “I sogni di Matilde” è nata per volontà dei familiari della piccola proprio per raccogliere fondi a favore della ricerca sulle neoplasie infantili e per cercare di far sì che tragedie come quella da loro vissuta non si ripetano mai più. E sempre a tal fine, dallo scorso 17 novembre è partita anche la gara solidale “Cristmas Toy drive”, la raccolta di giocattoli e libri nuovi e usati da destinare ai bambini più bisognosi. Le donazioni rimarranno aperte fino al prossimo 12 dicembre e potranno essere effettuate anche nei punti di raccolta delle associazioni “I sogni di Matilde” di Filogaso e “La Fenice” Cubo 37B dell’Unical di Cosenza.