La giovane 19enne rappresenterà la Calabria alla pre-finale nazionale di Gallipoli

Si è svolta al centro commerciale “Pèguy” la finale regionale di Miss Mondo 2022, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo. A rappresentarlo in esclusiva regionale l’agenzia Andrea Cogliandro Eventi. Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual forniti dallo stesso centro commerciale ed eleganti. Preparate dal make-up a cura del centro estetico “Beauty Elite” di Reggio Calabria, Hair Style del centro ‘Sofisticata Bellezza‘ di Marina di Gioiosa Jonica, con la presenza della Miss Mondo Calabria 2021, la bellissima Hiba, ormai inserita lavorativamente nell’organizzazione dello stesso concorso, si sono intervallate esibizioni di canto e video spot contro la violenza sulle donne e soprattutto contro la guerra. Dopo un’attenta selezione della giuria, composta da Domenico Latino, giornalista e presidente di giuria, Giada Zurzolo, giornalista, Anna Maria Macrì, direttrice del centro commerciale, Jolanda Meduri, psicologa ufficiale del concorso, è stata la concorrente numero 7, Maria Pullella, 19 anni, di Soriano Calabro, a guadagnare il primo posto e aggiudicarsi così la fascia di Miss Mondo Calabria 2022. Maria aspira a fare l’indossatrice. Una fascia speciale, quella di Miss Web, è stata assegnata Rosanna Guida, risultata la più votata sul web. Altre sei ragazze sono state elette per la pre-finale nazionale a Gallipoli a rappresentare la Calabria che si terrà già da giorno 1 giugno. [Continua in basso]

«Siamo soddisfatti della riuscita dell’evento – ha commentato Anna Maria Macrì: a nome di tutti i titolari dei punti vendita voglio rivolgere un sentito ringraziamento ad Andrea Cogliandro per aver realizzato un evento importante scegliendo come location il centro commerciale Pèguy. Un ringraziamento a tutte le ragazze partecipanti, ognuna caratterizzata da una bellezza ed un’eleganza che ha reso veramente difficile il verdetto da parte della giuria. Un grosso in bocca al lupo alla finalista regionale, Maria Pullella, con l’augurio che possa proseguire il suo percorso portando avanti la Calabria e continuare a realizzare il suo sogno. Non per ultimo, un doveroso ringraziamento a Simona Macrì, Miss Pèguy, augurandole una carriera colma di soddisfazioni».

«Un ringraziamento alla direttrice per l’ospitalità ricevuta, a tutte le ragazze, dalla prima all’ultima – dice il patron Regionale Andrea Cogliandro, che sfilano per questo prestigiosissimo concorso di bellezza, che oltre alle sfilate, si è creata come ho sempre detto una grande famiglia. Ripartiremo già da subito con le nuove selezioni e nuovi casting per l’edizione 2023. L’estate è alle porte e faremo nuove tappe nelle città più prestigiose della Calabria». Le iscrizioni sono sempre aperte e gratuite sul sito www.missmondo.it.