Il 48enne tenente colonnello, nativo di Mileto, assume il prestigioso incarico dopo aver guidato la Centrale di Coordinamento operativo di Pratica di Mare

È il vibonese Nicolino Vardaro il nuovo comandante del Gruppo aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto. Il 48enne tenente colonnello pilota, nativo di Mileto, prende il posto del tenente colonnello Emilio Vitrone, a sua volta chiamato a rivestire il prestigioso ruolo di comandante del Reparto operativo aereonavale della Guardia di Finanza di Napoli. La cerimonia che ha sancito il passaggio di consegne alla guida del Reparto di stanza in Puglia si è svolta nelle scorse ore presso la caserma “Brigadiere Lorenzo Greco M.A.V.M.”, sede del Comando provinciale e del Gruppo aeronavale tarantino. Presente all’evento anche il comandante operativo aeronavale della Guardia di Finanza, Alessandro Carrozzo. [Continua in basso]

Il tenente colonnello pilota Vardaro viene chiamato a guidare un Gruppo che vanta alle sue dipendenze una Sezione aerea e una Stazione navale di manovra. Il Reparto da sempre opera fattivamente e con profitto nelle attività di vigilanza e di contrasto ai traffici illeciti che si registrano nel mar Ionio e nel mare Adriatico. Attività rilevanti e fondamentali nel campo della lotta al malaffare, che fanno capire la portata dell’incarico e il compito delicato e di grande prestigio che il comandante vibonese ha appena assunto in terra di Puglia. Sarà orgoglioso di lui papà Antonino, volato in cielo qualche anno fa e anch’egli valido rappresentante della Guardia di Finanza.

La nuova guida del Gruppo aeronavale di Taranto è laureata in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza economica e finanziaria. Pilota istruttore, ha già maturato esperienze professionali in diversi incarichi di comando ed ha una consolidata conoscenza nel campo delle operazioni aeronavali, avendo da ultimo comandato la centrale di Coordinamento operativo del Comando aeronavale di Pratica di Mare. Nel corso della cerimonia di insediamento ha ringraziato la linea gerarchica per il prestigioso incarico affidatogli, assicurando nel contempo massimo impegno e disponibilità affinché il Reparto continui a rappresentare un punto di riferimento nell’attività di contrasto ai traffici illeciti extra-ispettivi via mare.