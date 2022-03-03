La celebrazione sarà presieduta dal vescovo Attilio Nostro nella spianata della Villa della Gioia, sul sagrato della chiesa. Appuntamento alle ore 16

Sarà trasmessa in diretta su LaCTv, canale 19 del digitale terrestre, e in streaming sui canali social dell’emittente, la Santa messa di preghiera in unità per la pace e di avvio del periodo di Quaresima, in programma nella Villa della Gioia di Paravati sabato 5 marzo a partire dalle ore 16. La celebrazione eucaristica si terrà nella grande spianata che ospita l’insieme di strutture religioso-socio-assistenziali – sorte anni fa su volontà della Serva di Dio Natuzza Evolo – per espressa volontà del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Attilio Nostro. All’appuntamento religioso il presule, insediatosi nella cattedra miletese lo scorso 2 ottobre, ha chiamato a raccolta «una rappresentanza di ogni comunità parrocchiale insieme ai loro pastori».



Un invito «a vivere questo momento di grazia» di preparazione alla Pasqua, tra l’altro esteso dalla Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, presieduta da Pasquale Anastasi, a tutti i Cenacoli di preghiera mariani – sorti in tutto il mondo su input della mistica con le stigmate di Paravati – «e ai fedeli che vi vorranno prendere parte». L’appuntamento con la Santa messa, in programma in diretta sul canale 19 de LaCTv e sugli altri canali social dell’emittente, è, dunque, per le ore 16 di sabato prossimo nella spianata che ospita la grande chiesa e le altre strutture della Villa della Gioia di Paravati. Nello specifico, nel luogo simbolo del carisma espresso a piene mani in vita dall’umile donna calabrese, morta nel giorno di Ognissanti del 2009 e di cui è in corso il processo di beatificazione.