All’interno della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati la presentazione della prima monografia interattiva “I santuari delle diocesi di Basilicata e Calabria”. Il volume è opera di Giustina Aceto, pubblicato in chiave cartacea dalla Libreria Editrice Vaticana. L’incontro di presentazione del libro si svolgerà presso il santuario mariano dalla Serva di Dio Natuzza Evolo ed è in programma domani 9 maggio alle 10. Dopo i saluti del rettore, padre Michele Cordiano, e del coordinatore dei santuari della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, don Rocco Suppa, l’evento “Riscoprire i santuari «cliniche dello spirito» e luoghi di pace” entrerà nel vivo con gli interventi di monsignor Filippo Ramondino (direttore dell’Archivio storico diocesano), don Sergio Meligrana (cancelliere vescovile) e la stessa autrice de “I santuari delle diocesi di Basilicata e Calabria”. Subito dopo si procederà alla lettura del decreto “Dinami civitas Mariae”. Le conclusioni saranno tratte dal vescovo della stessa diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. Modererà l’incontro il vicario diocesano della Cultura, don Pasquale Rosano.

Il testo offre la prima chiarificazione giuridico pastorale sui santuari presenti nelle diocesi delle due regioni. Il volume, nello specifico, rientra nel più ampio progetto “Censimento dei Santuari italiani”, avviato nel marzo del 2022 dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e la Pontificia facoltà teologica marianum. L’obiettivo finale dell’iniziativa libraria è di realizzare la schedatura e mappatura di quelli riconosciuti dal Diritto canonico e di renderne disponibili i contenuti sul Catalogo generale dei beni culturali (https://catalogo.beniculturali.it/). Attualmente i santuari censiti nelle due regioni interessate dal lavoro di Giustina Aceto sono 193, 31 in Basilicata e 162 in Calabria. In questo volume li organizza per metropolie e suffraganee e li propone con il supporto di cartine ed elenchi dei luoghi sacri riconosciuti dall’ordinario diocesano.