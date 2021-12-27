Significativa cerimonia dinanzi la sede del comando provinciale dell’Arma. Il dispositivo sarà posizionato presso gli uffici della Radiomobile

Una semplice, ma significativa cerimonia si è svolta questa mattina dinanzi la sede del comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia, in occasione della consegna di un defibrillatore da parte di Mariano Piro, responsabile della Delegazione provinciale della “Fondazione Umberto Veronesi”. A fare gli onori di casa, il comandante della Compagnia di Vibo Valentia, capitano Stefano Scollato, il suo stretto collaboratore, maggiore Francesco Panei, responsabile della Sezione Radiomobile, ed un equipaggio a bordo della nuova Giulia con i colori di istituto, recentemente assegnata dal comando generale. Il dispositivo sarà posizionato negli uffici della Radiomobile, reparto la cui prerogativa è proprio quella del primo intervento, al quale potrà aggiungersi, a beneficio degli utenti della strada e grazie alla Fondazione, anche la funzione di primo soccorso, mediante personale abilitato Blsd. [Continua in basso]

Tale evento suggella l’impegno assunto da Prefettura, carabinieri e altre forze di polizia, nella raccolta fondi a sostegno dell’associazione, attraverso l’adesione alla lotteria di beneficenza organizzata dalla Delegazione provinciale ed il cui ricavato è stato devoluto a favore della ricerca scientifica contro i tumori e per sostenere nel Vibonese progetti ed iniziative sulla prevenzione. La consegna di oggi va, inoltre, interpretata non solo in chiave solidaristica, ma come azione rivolta ad aumentare la consapevolezza delle responsabilità, anche tra i giovani, in termini di salute e di prevenzione, come ribadito da Vincenzo Natale, direttore del Pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’ospedale Jazzolino, alla conferenza “Vite stupefacenti” tenutasi al Liceo “Capialbi”. Natale ha infatti sottolineato che «tutte le massime istituzioni presenti sul territorio vibonese si stanno da tempo impegnando per promuovere messaggi educativi nella stessa direzione, rivolti ai ragazzi, motivandoli e incitandoli ancora di più a scegliere il bene, il bello ed il rispetto delle regole. Crediamo tantissimo in queste iniziative, sono una parte importante del nostro lavoro. Danno grande soddisfazione queste azioni, soprattutto se rivolte a favore delle fasce più deboli».