Pubblicata la graduatoria definitiva del programma da quasi 8 milioni di euro per 83 progetti calabresi. Le risorse sono destinate destinati a percorsi formativi all'estero nell'anno scolastico 2026/2027, anche per le terze medie
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Sette scuole del Vibonese potranno realizzare soggiorni di studio all'estero grazie ai finanziamenti della Regione Calabria destinati al potenziamento delle competenze linguistiche. Per gli istituti della provincia di Vibo Valentia sono stati riconosciuti complessivamente 607.099 euro, nell'ambito di un programma regionale che mette a disposizione quasi 8 milioni di euro per 83 progetti. A stabilirlo è la graduatoria definitiva approvata con il decreto dirigenziale n. 18056 del 23 ottobre 2026, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 26 ottobre.
Dall'esame dei tre allegati al provvedimento emerge anche il quadro completo delle candidature vibonesi: sette scuole finanziate, nessuna ammessa senza finanziamento e un istituto escluso per non aver raggiunto il punteggio minimo richiesto. In totale, dunque, sono otto le candidature presentate dalle istituzioni scolastiche della provincia.
Le sette scuole vibonesi finanziate: istituti, importi e punteggi
La graduatoria regionale assegna i contributi a istituti superiori e scuole secondarie di primo grado distribuiti tra il capoluogo e diversi centri della provincia. Questi i beneficiari, nell'ordine in cui compaiono nell'elenco ufficiale:
- Liceo scientifico "Giuseppe Berto" di Vibo Valentia: 17° posto regionale, 72,74 punti e 89.024 euro di finanziamento
- Liceo classico "Bruno Vinci" di Nicotera: 33° posto, 70,45 punti e 86.135 euro
- Istituto d'istruzione superiore "P. Galluppi" di Tropea: 41° posto, 69,10 punti e 84.102 euro
- Scuola media di Filadelfia: 56° posto, 66,87 punti e 89.024 euro
- Istituto d'istruzione superiore "Morelli-Colao" di Vibo Valentia: 61° posto, 66,27 punti e 89.024 euro
- Istituto comprensivo di Vallelonga: 64° posto, 66,05 punti e 82.790 euro
- Istituto comprensivo "A. Tedeschi" di Serra San Bruno-Fabrizia: 79° posto, 64,70 punti e 87.000 euro
Il contributo più elevato, pari a 89.024 euro, è stato riconosciuto a tre istituti: il Berto, la scuola media di Filadelfia e il Morelli-Colao. Nel complesso, i sette progetti vibonesi assorbono oltre 607mila euro, destinati alla realizzazione delle attività formative previste dal bando.
Nessuna scuola vibonese tra le ammesse senza fondi, Sant'Onofrio esclusa
Il decreto distingue tre categorie: le operazioni ammesse a finanziamento, quelle giudicate ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e, infine, le domande non ammesse.
Per quanto riguarda il Vibonese, nessuna scuola compare nell'elenco delle candidature ammissibili rimaste senza copertura finanziaria. Le 17 domande inserite in questa graduatoria appartengono infatti a istituti delle altre province calabresi.
Diversa la situazione dell'Istituto comprensivo di Sant'Onofrio, che compare nell'elenco delle domande non ammesse. La scuola ha ottenuto 57,27 punti, a fronte di una soglia minima fissata dal bando a 60 punti su 100. L'esclusione, dunque, non è legata all'esaurimento delle risorse disponibili, ma al mancato raggiungimento del punteggio richiesto per accedere alla graduatoria degli ammissibili.
Soggiorni linguistici all'estero anche per gli studenti delle terze medie
Il bando "Potenziamento delle competenze linguistiche", finanziato attraverso il Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, sostiene esperienze formative all'estero della durata di due o tre settimane, da svolgere durante l'anno scolastico 2026/2027 nei Paesi dell'Unione europea o nel Regno Unito.
L'obiettivo è rafforzare la conoscenza delle lingue straniere attraverso esperienze dirette nei contesti in cui vengono utilizzate, favorendo anche il conseguimento di certificazioni riconosciute dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
Una delle principali novità riguarda l'estensione della misura agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, che si aggiungono agli alunni degli istituti superiori. I progetti sono dimensionati, secondo i parametri del bando, su gruppi di 20 studenti, due docenti accompagnatori e un esperto madrelingua, con la possibilità di prevedere ulteriori figure di accompagnamento per gli studenti con disabilità.
L'assessore Micheli: «Investiamo sui giovani e sosteniamo le famiglie»
La Regione sottolinea anche il valore sociale dell'intervento, pensato per rendere più accessibili esperienze formative internazionali che possono comportare costi significativi per le famiglie.
«Investire sulle competenze linguistiche significa offrire ai nostri giovani strumenti per affrontare con maggiore consapevolezza un mondo sempre più interconnesso, nel quale conoscere le lingue e sapersi confrontare con culture diverse rappresentano un valore fondamentale», afferma l'assessore regionale all'Istruzione, Eulalia Micheli.
L'assessore evidenzia inoltre l'importanza del coinvolgimento degli studenti più giovani: «Con l'introduzione delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado ampliamo inoltre le occasioni di apprendimento e di crescita, accompagnando i ragazzi in una fase significativa del loro percorso scolastico».
Al centro della misura c'è anche la volontà di ridurre gli ostacoli economici che possono limitare la partecipazione a queste esperienze. «Un'esperienza di studio all'estero può rappresentare una preziosa opportunità di crescita, ma anche un impegno economico importante. Attraverso questo intervento intendiamo ampliare le possibilità per gli studenti calabresi di accedere a percorsi qualificanti», aggiunge Micheli.
A livello regionale, la dotazione finanziaria è stata incrementata da 6 a 8 milioni di euro, consentendo di riconoscere contributi per 7.969.442 euro a 83 istituzioni scolastiche.
Con l'approvazione della graduatoria definitiva si apre ora la fase degli adempimenti amministrativi necessari alla sottoscrizione delle convenzioni con le scuole beneficiarie e alla successiva realizzazione dei soggiorni linguistici.